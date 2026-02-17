Rafael Belaúnde a favor de la salida de José Jerí: "Debe ser expectorado de la Presidencia"

El candidato a la Presidencia por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, aseguró que el presidente José Jerí debe dejar el cargo y explicó las razones por las cuales el Congreso debería censurarlo este martes en el Pleno extraordinario.

Durante la presentación del equipo que trabajará las propuestas sobre el sistema de justicia en su plan de gobierno, así como la reforma de la ley de vacancia presidencial, Belaúnde Llosa aseguró que Jerí "debe ser expectorado" del cargo.

"Hay un límite a la humillación, a la degradación que se puede llevar la investidura presidencial. Entonces, en un acto de profilaxis mínima de higiene democrática mínima, el señor Jerí tiene que ser expectorado", indicó.

Sucesor no debe ser "esbirro" de candidatos presidenciales

Asimismo, señaló que un eventual sucesor de Jerí en el cargo no debe salir de los partidos de José Luna (Podemos), César Acuña (Alianza para el Progreso), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ni Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quienes competirán con él en la contienda electoral.

"De nada sirve reemplazar mocos por babas y poner un esbirro del señor José Luna, o un esbirro del señor Acuña, o un esbirro de la señora Fujimori, o del señor López Aliaga. Entonces, este problema es uno de única creación y responsabilidad de este Congreso lleno de sinvergüenzas e irresponsables", precisó.

De ser Jerí retirado del cargo, Belaúnde aseguró que la ciudadanía debe permanecer atenta a quién asumiría el rol en la Presidencia interina.