Un hombre fue asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El sujeto, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde se certificó su fallecimiento.

Policiales
00:00 · 01:03
SJL
La víctima fue acribillada de varios disparos por sujetos desconocidos. | Fuente: RPP

Lima, nuevamente escenario de hechos de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en la zona de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

La víctima habría llegado hasta este punto, luego de recibir una llamada telefónica; tras lo cual fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon múltiples veces.

El hombre, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde se certificó su fallecimiento.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Vecinos, que aseguraron haber escuchado más de diez disparos, indicaron que la víctima mortal es conocido del barrio. Él ha sido identificado como Miguel Melgar Hurtado. 

Las investigaciones apuntan a un crimen por ajuste de cuentas. No obstante, esto deberá ser corroborado durante el proceso.

A través de RPP, los residentes exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL redoblar la seguridad en la zona, en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José María Balcázar.

