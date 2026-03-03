Marcela Chirinos visitó a su hijo Adrián Villar en dependencia policial de La Victoria

Madre de Adrián Villar llegó a la dependencia policial de La Victoria, donde se encuentra detenido su hijo. | Fuente: RPP

Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar, visitó las instalaciones de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, en el distrito de La Victoria, donde se encuentra detenido su hijo, acusado de atropellar a Lizeth Marzano.

La progenitora de Villar llegó a la dependencia policial acompañada de un familiar y llevaba consigo una bolsa con aparentemente alimentos y ropa para el joven detenido.

A su salida de la sede policial, Chirinos fue abordada por la prensa; sin embargo, se retiró sin brindar declaraciones. Más temprano, llegó Rubén Villar, padre de Adrián, quien también evitó conversar con los medios.

Elio Riera, abogado de la periodista Marisel Linares -involucrada en el caso-, asistió a la sede policial ayer, lunes. Su representada está citada para este martes, a las 3:00 p.m., para brindar su declaración por el caso.

Audiencia de prisión preventiva se realizará este martes

El Poder Judicial suspendió para este martes, a las 3:00 p.m., la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar. El juez Adolfo Fernando Farfán dispuso ello el pasado 1 de marzo luego que su abogado, César Nakazaki, solicitara una prórroga de 24 horas, debido a que asumió la defensa del detenido el mismo domingo y alegara desconocimiento de anexos incluidos en la carpeta fiscal.

Villar Chirinos es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de febrero, en San Isidro, donde Lizeth Marzano perdió la vida.