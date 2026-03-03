Marcela Chirinos visitó a su hijo Adrián Villar en dependencia policial de La Victoria

La madre del joven acusado de atropellar a Lizeth Marzano acudió a la Divpiat en La Victoria para visitarlo. El Poder Judicial reprogramó para este martes la audiencia de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga.
Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar, visitó las instalaciones de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, en el distrito de La Victoria, donde se encuentra detenido su hijo, acusado de atropellar a Lizeth Marzano.
La progenitora de Villar llegó a la dependencia policial acompañada de un familiar y llevaba consigo una bolsa con aparentemente alimentos y ropa para el joven detenido.
A su salida de la sede policial, Chirinos fue abordada por la prensa; sin embargo, se retiró sin brindar declaraciones. Más temprano, llegó Rubén Villar, padre de Adrián, quien también evitó conversar con los medios.
Elio Riera, abogado de la periodista Marisel Linares -involucrada en el caso-, asistió a la sede policial ayer, lunes. Su representada está citada para este martes, a las 3:00 p.m., para brindar su declaración por el caso.
Audiencia de prisión preventiva se realizará este martes
El Poder Judicial suspendió para este martes, a las 3:00 p.m., la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar. El juez Adolfo Fernando Farfán dispuso ello el pasado 1 de marzo luego que su abogado, César Nakazaki, solicitara una prórroga de 24 horas, debido a que asumió la defensa del detenido el mismo domingo y alegara desconocimiento de anexos incluidos en la carpeta fiscal.
Villar Chirinos es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de febrero, en San Isidro, donde Lizeth Marzano perdió la vida.