Callao: balacera dejó tres menores fallecidos cuando estaban jugando carnavales

El crimen se registró a 48 horas de haberse decretado el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. El caso ha quedado en manos de la comisaría de la jurisdicción.

Tres menores fallecidos es el saldo que dejó una balacera desatada en el cruce de los jirones Atahualpa y García Calderón, en la provincia constitucional del Callao.

Los menores aprovechaban la ola de calor y jugaban carnavales, cuando a la zona llegaron dos personas a bordo de una motocicleta.

Los desconocidos abrieron fuego contra las víctimas para después huir con rumbo desconocido, mientras que los vecinos que oyeron los fuertes estruendos de bala buscaron ponerse a buen recaudo.

Diligencias

Los cuerpos quedaron tendidos en la vía a la espera de la llegada de los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público.

La Policía encontró hasta 22 casquillos de bala en la escena del crimen, lo que describe la ferocidad del ataque.

De momento, se desconocen las causas del crimen.

El caso, que se registra a solo 48 horas del estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, ha quedado en manos de la Comisaría del Callao.