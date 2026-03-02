Hermano de Lizeth Marzano considera que chats evidencian "encubrimiento total" a favor de Adrián Villar

Gino Marzano, hermano de la joven deportista Lizeth Marzano, quien murió el pasado 17 de febrero, tras ser atropellada por Adrián Villar en el distrito limeño de San Isidro, consideró que los chats revelados ayer por el dominical Cuarto Poder evidencian que la familia del imputado incurrió en "mentiras" e "inconsistencias".

Como se sabe, dicho programa periodístico difundió una serie de chats entre Adrián Villar, sus padres y su entonces novia Francesca Montenegro, en los que se coordina una serie de acciones a favor de Villar. En una de esas conversaciones, Montenegro le ofrece a Villar la posibilidad de que su padre lo contacte con "peces gordos" para apoyarlo.

Al respecto, Gino Marzano sostuvo que cada día surgen nuevos indicios de un presunto "encubrimiento" a favor de Villar para evadir su responsabilidad ante la justicia.

"[Me produce] indignación total. Cada día sale nueva información en donde básicamente nosotros seguimos concluyendo que acá había un encubrimiento total de las partes [...] Aquí, lo que han querido es ganar tiempo y poder buscar el respaldo, el poder avalar a esta persona que no ha asumido su responsabilidad. Y han ganado tiempo, y eso es lo que hoy estamos viendo", refirió.

"En los chats que han salido el día de ayer, del mismo celular de este sujeto, se ve una serie de coordinaciones, y ahora sale un comunicado pidiendo disculpas cuando realmente, si no fuera por todo este proceso de investigación que se ha seguido, no hubiésemos hallado el paradero. Y acá también viene la periodista Marisel Linares, viene la familia Montenegro, está la intervención del papá. La verdad que es lamentable", destacó.

Respecto al término "peces gordos", Marzano sostuvo que esa expresión "da mucho que pensar".

"Normalmente, el término ‘peces gordos’ ya sabemos a qué se refiere [...] En mi criterio, se refiere a otro tipo de influencias. Preferiría no decirlo, porque de ahí puedo estar inmerso en otro tipo de problemas, pero ya sabemos a qué se refiere. Eso da mucho que pensar", sostuvo.

El hermano de la víctima indicó también que desconocía la existencia de esos chats que, según dijo, evidencian "mentira tras mentira" de la familia del investigado.

"Yo los he leído ayer en el programa periodístico. No lo tenía conocido hasta ese minuto de que había ese tipo de conversaciones. Y la verdad es que es lamentable, porque nos venimos enterando, como familia, de mentira tras mentira, de incoherencias, inconsistencias, y deja mucho que desear en todo momento, sobre todo porque se jactan de querer haber ayudado, recomendado que se entregue. Sin embargo, han esperado que salgan los videos para que pueda esta familia recién intervenir. ¿Por qué no intervino desde el minuto cero o minuto uno?", destacó.

Marzano subrayó que la tesis inicial de la defensa legal y de la familia de Villar, indicaba que este había sufrido un shock por el atropello, por lo que solo había optado por retirarse del lugar de los hechos y acudir a una clínica. Sin embargo, informes periodísticos revelaron que, minutos después del accidente, Villar, su padre, Marisel Linares, Francesca Montenegro y el padre de ella, se reunieron en un parque público de San Isidro para, presuntamente, coordinar una estrategia a favor suyo.

"Lo correcto hubiese sido entregarse, y han tenido que esperar unos videos para poder ir viendo quiénes son todas estas personas que han participado en todo este atropello, y cómo lo han venido protegiendo a esta persona. Claramente, en la primera semana donde falleció mi hermana, entramos en el dilema del famoso trauma shock ¿Dónde quedó el trauma shock?", inquirió.

"Ahora ya no mencionan el trauma shock, me da mucho que pensar. Lo peor de todo es que todas las personas asociadas a esta familia mantuvieron ese mensaje, porque hay un audio del padre en donde menciona también que su hijo estaba en trauma shock. La verdad es que da mucho que desear todo esto", agregó.

"Es indignante el volumen de inconsistencia" de Francesca Montenegro

Por otro lado, Gino Marzano se refirió a la entrevista que brindaron anoche Francesca Montenegro y su padre en el programa de Milagros Leiva. Sobre ello, Marzano consideró un "indignante" volumen de inconsistencias.

"Anoche, estuvimos parcialmente escuchando la entrevista de Milagros Leiva, donde estuvo la familia Montenegro, y en donde estuvo la señorita Francesca Montenegro. Y la verdad es que es indignante el volumen de inconsistencia que pueden decir. Esta señorita no es capaz de asumir su responsabilidad, tiene que encubrirse con sus padres, tiene que apoyarse en sus padres para dar la cara. En la entrevista, veía al padre cómo la defendía en función a lo que ella opinaba", remarcó.

"Es lamentable que el señor Montenegro se preocupe si tenía la licencia, si había tomado. Lo peor de todo es que él comunica que siempre ha deseado, insistentemente, que esta persona se entregue. Sin embargo, las primeras preguntas fueron totalmente diferentes ¿Por qué esperó la familia Montenegro a que salgan los videos si es que tanto se jactaba de que quería que esta persona se entregue? Yo no sabía que se podían hacer asesorías legales en un parque, en horas de madrugada", añadió.

Marzano consideró que Francesca Montenegro debe asumir "la responsabilidad también asociada a esto".

"Todo lo que comunican es ‘perdón’, ‘lo lamentamos’, pero han esperado a que salgan todos estos videos para que ellos intervengan. Ayer, mi madre tuvo una crisis muy profunda cuando hemos estado viendo ese video, y la verdad es que ya no tengo palabras. Es inconsistencia tras inconsistencia. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia rápidamente y esta persona puede estar en prisión preventiva", apuntó.

Finalmente, el hermano de Lizeth Marzano exigió al juez avocado al caso que imponga prisión preventiva contra Villar.

"A título personal, yo no siendo especialista en temas legales, para mí es excesivo [que se aplace la audiencia]. Creo que ya había pruebas suficientes para tomar una decisión. Si ustedes me piden mi opinión, creo que ahí mismo se debe haber hecho la sentencia por temas legales", señaló.

"Entonces, a mí me parece excesivo. Creo que hay elementos suficientes para tomar una decisión y se debió haber tomado. La información adicional, para mí, es complementaria. Creo que ya no sé qué más pruebas necesitan. La Policía ha tenido acceso desde el minuto cero a las cámaras de San Isidro, estos chats también los poseen. Entonces, creo que están ganando tiempo", agregó.

"Hago el pedido al juez Adolfo Farfán, que realmente le dé la prisión preventiva y que este sea un hito importante, no solamente para el caso de mi hermana. Si realmente queremos generar credibilidad en nuestras autoridades, este es el momento para que realmente empecemos un cambio, y no sigamos dilatando", finalizó.