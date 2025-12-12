Jossimar Cabrera es extraditado a Estados Unidos por el asesinato de Sheylla Gutiérrez

Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Jossimar Cabrera fue extraditado a Estados Unidos a fin de que sea procesado por el asesinato de su esposa, Sheylla Gutiérrez, ocurrido en el mes de agosto en el California.

Jossimar Cabrera había sido trasladado desde el penal Ancón 1 hasta la comisaría del aeropuerto para ser puesto a disposición de Interpol Lima a fin de viajar en un vuelo comercial a EE.UU., y seguir con el juicio en donde será procesado por la presunta comisión del delito de asesinato, conforme con el Código Penal de California.

En diálogo con RPP, Jorge Gutiérrez, padre de Sheylla, dijo esperar que las autoridades estadounidenses hagan justicia por el crimen contra su hija.

"[¿Confía usted en la justicia estadounidense?] Así es, yo confío y y tengo la plena seguridad de que la fiscalía de Estados Unidos va a llegar a culminar con éxito en el caso de mi hija. [¿Viajará usted a tierras estadounidenses?] Todavía eso está en evaluación", sostuvo.

Como se recuerda, el Poder Judicial, el último 3 de diciembre, había autorizado la entrega de Jossimar Cabrera a los Agentes Alguaciles Federales de los Estados Unidos para la ejecución de su extradición pasiva a EE.UU.

Según la resolución judicial que tuvo acceso RPP, la medida fue adoptada luego que el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima enviará un oficio a su despacho comunicando quiénes serán los Alguaciles Federales de los Estados Unidos que participarán en la recepción del extraditable en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao para hoy viernes 12 de diciembre.

De esta manera se da cumplimiento a la Resolución Suprema N.° 236-2025-JUS que aprueba la solicitud de extradición del interno en mención para ser procesado en los Estados Unidos. pic.twitter.com/Wo0G8nVB3A — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) December 12, 2025

Gobierno aprobó extradición

Como se recuerda, el gobierno aprobó, a través de la Resolución Suprema N.º 236-2025-JUS, la extradición de Jossimar Cabrera Cornejo.

El decreto supremo contaba con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y fue refrendada por los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez.

Caso Sheylla Gutiérrez

Como se recuerda, Sheylla Gutiérrez fue hallada muerte en Estados Unidos tras reportarse en un inicio su desaparición.

Jossimar Cabrera había llegado al Perú el pasado sábado 16 de agosto, procedente de California, en donde fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP del Callao, pero en ese entonces no contaba con una orden de detención desde EE.UU.

Sin embargo, el 22 de agosto la oficina de la fiscalía del condado de Los Ángeles presentó una orden de extradición contra Jossimar Cabrera Cornejo, quien además fue acusado por asesinato, con "alegaciones de haber utilizado una cuchilla como arma mortal".

Caso Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera fue trasladado a aeropuerto para ser extraditado a Estados Unidos | Fuente: RPP