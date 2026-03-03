Solo siete planes de Gobierno tienen propuestas para reducir el impacto de las emergencias en niños y adolescentes, advierte Unicef

Javier Álvarez, representante de Unicef, indicó que la violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes. | Fuente: RPP

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó un análisis sobre los planes de gobierno de los candidatos presidenciales en Perú, enfocándose en cómo abordan las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Javier Álvarez, representante de la organización en el país, señaló que únicamente siete partidos políticos han propuesto medidas concretas para enfrentar el impacto de emergencias en este grupo poblacional.

“Del 90 % al 80 % de los partidos políticos han recogido el tema de los aprendizajes básicos, la educación como una prioridad. Del 90 % al 80% de los partidos políticos han recogido la lucha contra la anemia y la desnutrición. Han recogido el acceso al agua segura. Han recogido el acceso a Internet y la brecha en la infraestructura escolar que tenemos. […] ¿Qué es lo que no han recogido tanto que nos hubiera gustado que hubieran incluido?: […] la preparación para los desastres. No solo la respuesta, preparación para los desastres. Tenemos 250 000 niños, niñas, posiblemente afectados por el fenómeno ya declarado de El Niño”, explicó.

“Solamente siete partidos lo han recogido. ¿Qué menos han hablado también? Trabajo infantil, siete de los programas políticos. […] La violencia contra niños, niñas, adolescentes, todo tipo de violencia, pero hay una violencia que nos preocupa, sexualmente, que es la que acaba con un embarazo adolescente”, acotó.

En esa misma, el representante de Unicef indicó que la violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes. Muchos de los casos -agregó- terminan en matrimonios tempranos que truncarían su desarrollo y proyecto de vida.

“Hay muchos tipos de violencia y una de ellas es la violencia sexual. Tenemos estos datos que nos dicen que afecta mucho más a las niñas y que acaban en un matrimonio adolescente. ¿Qué significa matrimonio adolescente? Cercenar un futuro. Acabar con una vida, un proyecto de vida que está empezando a nacer en una etapa adolescente en que las personas no estamos todas del todo formadas”, sostuvo.

Álvarez también advirtió que en regiones como Loreto las cifras de embarazo adolescente continúan siendo elevadas y señaló que detrás de esta problemática habría factores como la falta de oportunidades, la complacencia cultural, la débil respuesta de las autoridades y posibles acuerdos familiares para encubrir los casos.

Programa de Prevención de Violencia (PREVI)

Javier Álvarez también hizo énfasis en la necesidad de implementar el Programa de Prevención de Violencia (PREVI) en escuelas a nivel nacional, el cual se enfoca en instruir sobre la identificación y el reporte de situaciones de violencia. El representante de Unicef mencionó que la prevención no solo abarca casos de violación, sino también educación sexual integral.

“Es un programa integral que nosotros hemos estado apoyando 3-4 años y que queremos ver implementado en todo el país. Es cierto que la violencia no solamente se circunscribe, se da en un contexto, pero se circunscribe a un contexto mucho más amplio de la niñez. Lo tenemos en la escuela, en los patios, en las casas, en algunas instituciones públicas que tenemos que erradicar. Esos siete partidos han hecho muy bien en incluirlo y vamos a seguir trabajando para que lo incluyan todos los demás. Es un tema sensible que requiere de un presupuesto, pero requiere también de hablar y de visibilizarlo. No podemos dejarlo bajo la alfombra”, concluyó.