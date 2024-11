Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Alcalde del Rímac asegura que el estado de emergencia “sí ha funcionado en su distrito”

El alcalde del Rímac exhortó a la población a darle una segunda oportunidad a Juan José Santiváñez, Ministro del Interior. | Fuente: RPP

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas, se refirió a la efectividad del estado de emergencia en su jurisdicción. Como se recuerda, el pasado 27 de setiembre, el Ejecutivo dictó esta medida en 14 distritos de Lima y Callao para tratar de frenar la criminalidad y este martes la extendió por 45 días más.

En ese sentido, el burgomaestre señaló que en su distrito “sí ha funcionado” el estado de emergencia. Asimismo, aseguró estar de acuerdo con la ampliación de la medida.

“Sí ha funcionado (el estado de emergencia). Se ve la presencia policial y militar (en el distrito). Tengo un poco de falencias con la seguridad ciudadana de parte de los serenos porque son personal de impago. Para mí es importante la ampliación de la emergencia porque de alguna forma la coordinación la hago directa con el Ministro del Interior y con el señor general designado para el caso del Rímac”, expresó De la Rosa Villegas en RPP.

En esa línea, el alcalde del Rímac aseguró que los robos se redujeron en su distrito en un 28 % y los casos de extorsión entre un 15 % y 20 %, según los datos del Ministerio del Interior (Mininter).

“Los robos e incidencias menores han disminuido en un 28 %, las acciones de extorsión entre un 15 % o 20 %, en el caso de los asesinatos por sicariatos, en los últimos dos meses, se han reportado dos incidencias, que han sido reportados en todos los medios”, acotó.

Sin embargo, reconoció que la “percepción de inseguridad es altísima”. “Entre el 80 % y 90 % en la capital (tienen la percepción de inseguridad) y el Rímac no es ajeno, pero los números son otra realidad”, agregó.

¿Qué falta para que el estado de emergencia mejore?

El burgomaestre Néstor de la Rosa Villegas dio consejos al Ejecutivo para que la efectividad del estado de emergencia mejore. En ese sentido, exhortó al Gobierno a asignar un oficial de las Fuerzas Armadas por distrito, como ya se viene haciendo con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Con la Policía Nacional trabajamos bien, también se ve la presencia militar, pero falta la articulación a nivel militar. En el caso del Rímac, le he pedido al señor Ministro del Interior que así como se ha asignado un general de la Policía a cada distrito, debe asignarse un oficial de alto mando de las Fuerzas Armadas para nosotros hacer el trinomio: Policía, Ejército y Municipalidad”, recomendó el alcalde.

Alcalde del Rímac pide darle una oportunidad al Ministro del Interior

Al ser consultado sobre si el actual Ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, debe continuar en su cargo, el alcalde del Rímac pidió a la ciudadanía brindarle “una oportunidad”, pues dice estar “bastante satisfecho” con su gestión.

“En lo personal, de los tres ministros que yo he conocido en esta gestión, este es el que más contesta el teléfono. Te da la tranquilidad de contestarte. Hemos hecho dos ‘retornos seguros’, ha habido movilización policial importante, está preocupado por la asignación presupuestal. Debemos darle una oportunidad. Estoy bastante satisfecho, se ve la percepción que está empezando a mejorar en el distrito del Rímac”, señaló De la Rosa.

Los cúmulos de basura en el Rímac

En conversación con RPP, el alcalde Néstor de la Rosa Villegas se refirió a las constantes denuncias que llegan al Rotafono sobre los cúmulos de basura en el distrito. Sobre ello, el burgomaestre señaló que no se dan abasto económicamente para el pago del servicio.

“Recaudamos 30 millones (de impuestos) en los mejores momentos. Los camiones de la basura están tercerizados, 11 millones (de soles) al año pagamos (por ello). (Son en total) 7 camiones por turno y tres veces por día. El personal lo pagamos nosotros. Estamos al día, pero algunos no (han recibido pago). Yo recibo 10 millones (de soles) del Foncomun, el Estado me da siete porque me retiene tres por deudas históricas, más de 500 millones. El distrito termina en menos 10 y 15 millones (de soles)”, explicó.

Asimismo, aseguró que la solución es que el Ejecutivo destine un mayor presupuesto para su distrito, por lo que ya viene conversando con el Gobierno para que se le destine tres millones de soles adicionales a su jurisdicción.

“La solución es que por primera vez después de muchas décadas, el Ejecutivo ha tomado en agenda, y nos está asignando alrededor de 3 millones para gastos corrientes, incluido pagar el personal”, finalizó.