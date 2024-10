"Solo es un aviso": desconocidos detonan artefacto explosivo en la puerta de dirigente vecinal en Independencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desconocidos detonaron un artefacto explosivo elaborado de manera casera en el frontis de una vivienda que corresponde a una dirigente vecinal, ubicada en la primera etapa del sector Tahuantinsuyo, en el distrito limeño de Independencia.

Se trata de la casa de Magaly López, vocera de un grupo de transportistas cuyos buses fueron quemados por presuntos extorsionadores hace exactamente un mes en el mismo distrito.

La ciudadana cree que este atentado está relacionado al apoyo que ella le ha venido brindando a este grupo de transportistas, así como diversos cargos dirigenciales que ella ha asumido.

"Sí, aproximadamente a las 12. 20 de la noche suena un detonante fuerte. Nosotros estábamos durmiendo con mis hijos al fondo y hemos salido corriendo por la ventana, y se estaba incendiando. Ahí vemos que había sido una bomba molotov", dijo la mujer.

No habían recibido amenazas previas

Magaly López señaló que no había recibido alguna amenaza previa, pero el ataque se relaciona con los cargos que ella ocupa.

Asimismo, cabe destacar que la persona que habría dejado este explosivo en los exteriores de su vivienda regresó minutos después para dejar una nota en un papel blanco que tenía un escrito con lapicero en el que advertía que esto era sólo un aviso.

"No sé de qué se tratará. Bueno, yo he sido vocera de los damnificados del incendio de los buses del colegio Medalla Milagrosa. No, amenazas no (he recibido) anteriormente. Yo tengo varios cargos diligenciales", manifestó.