“Todavía tengo lo necesario para batir más récords”: Floyd Mayweather confirmó su retorno al boxeo profesional

A pocos días de cumplir 49 años, el legendario excampeón mundial Floyd Mayweather anunció que saldrá del retiro, para volver al circuito profesional de boxeo.

En un comunicado difundido por la cadena ESPN, el excampeón mundial indicó que volverá a pelear profesionalmente este año, poniendo en riesgo su récord perfecto de 50 peleas ganadas, con cero derrotas.

Según ‘Money’ Mayweather, su retorno oficial al circuito profesional será después de la pelea de exhibición que tiene pactada contra Mike Tyson, prevista para abril próximo.

“Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento”, sostuvo Mayweather.



Mayweather, nueve años retirado del boxeo profesional

Floyd Mayweather se retiró del boxeo profesional en agosto de 2017, tras derrotar al irlandés Conor McGregor, leyenda de las artes marciales mixtas.

El estadounidense, campeón en cinco categorías distintas, se retiró con un récord perfecto de 50 peleas ganadas -27 de ellas por nocaut-, con cero derrotas.

Desde su retiro, Mayweather ha protagonizado distintas peleas de exhibición, entre ellas contra figuras como Logan Paul, Mikuru Asakura y John Gotti III.

Cabe mencionar que ‘Money’ tiene pactada una pelea de exhibición ante el también excampeón mundial de boxeo Mike Tyson. Este duelo se realizará el próximo 25 de abril, en República Democrática del Congo, según informó el portal especializado The Ring Magazine.

