Anthony Joshua noqueó Jake Paul en pelea desarrollada en Miami: el youtuber terminó con doble fractura de mandíbula

No fue rival. El británico Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, derrotó sin atenuantes al youtuber Jake Paul, en una pelea desarrollada en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos).

Anthony Joshua dominó el combate desde el inicio, pero fue recién en el quinto asalto cuando las diferencias se hicieron más evidentes. El doble campeón del mundo derribó dos veces al influencer convertido en boxeador.

En el sexto asalto, Anthony Joshua volvió a la carga y volvió a derribar a Jake Paul. El youtuber, visiblemente afectado, se recompuso e intentó seguir en la refriega. Sin embargo, el británico dio el tiro de gracia de un furibundo derechazo.

Pese a que Jake Paul se puso se pie, el árbitro Christopher Young detuvo el combate, declarando la victoria de Anthony Joshua por nocaut técnico.



The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula

Culminado el combate, Jake Paul fue trasladado de emergencia a un hospital, para ser atendido. Horas después, el youtuber se pronunció a través de sus redes sociales, confirmando el diagnóstico: doble fractura de mandíbula.

“Tengo la mandíbula rota, pero el corazón y mis bol... intactas. Es hora de descansar, recuperarse y volver al peso crucero”, publicó el influencer, confirmando que no volverá a luchar contra pesos pesados.

En otra publicación, Jake Paul mostró la radiografía de su mandíbula, en la que se ven las fracturas sufridas. El influencer, fiel a su estilo, acompañó la imagen con un mensaje irónico: “Tráiganme a Canelo (Álvarez) en diez días”.

