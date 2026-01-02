Joven boxeador británico Paul McCullagh Jr. murió a los 25 años

Luto en el boxeo británico. El joven pugilista norirlandés Paul McCullagh Jr. murió a los 25 años este jueves, 1 de enero de 2026, víctima de una lamentable enfermedad, confirmaron sus familiares.

El deceso del joven pugilista, considerado una promesa del boxeo británico, ha causado gran conmoción en su país, con diversos pronunciamientos desde que se conoció la irreparable pérdida.

Paul McCullagh Jr. tuvo una prolífica carrera amateur en su natal Belfast, destacándose como uno de los mejores pugilistas de su generación; tras lo cual dio el salto al profesionalismo, donde ostentaba un récord de dos victorias y cero derrotas.

El joven boxeador era conocido como el ‘Drago Irlandés’, por su parecido con el antagonista de Sylvester Stallone en la película Rocky IV, personaje interpretado por el actor sueco Dolph Lundgren.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Padre reveló las causas de la muerte

Paul McCullagh, padre del joven boxeador, reveló que su hijo falleció víctima de cáncer, enfermedad que lamentablemente detectó muy tarde.

En declaraciones a Irish News, recogidas por el Daily Mail; contó que su hijo estuvo enfermo varios meses, hasta que hace poco sufrió un desmayo, motivo por el cual fue hospitalizado.

Es recién en ese momento que se somete a pruebas y se le diagnostica un agresivo cáncer en la sangre y en los huesos. “Fue un guerrero hasta el final”, resaltó el padre.

La Asociación Irlandesa de Boxeo Atlético (IABA, por sus siglas en inglés) manifestó su profunda tristeza por el fallecimiento de Paul McCullagh Jr.

