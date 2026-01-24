¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en Sudamérica, México y USA?

Conoce cómo seguir la transmisión del evento UFC 324: Gaethje vs Pimblett en Las Vegas por el título interino de peso ligero. Revisa la guía de canales TV.

La UFC subirá el telón a sus eventos del 2026 con el UFC 324 que tendrá en su pelea estelar el enfrentamiento de Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato interino de peso de ligero de la empresa. ¿Dónde ver la transmisión en vivo de las peleas? Conoce todos los detalles con RPP.pe.

► UFC 324 EN VIVO: ¿A qué hora inicia, cartelera y cómo ver el Gaethje vs Pimblett por el título interino de peso ligero?

¿Cuándo y dónde será el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en Las Vegas?

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el cual permite el ingreso hasta a 20,000 personas. La cartelera estelar del evento está prevista a iniciar a las 9:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora inicia el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en Sudamérica?

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Perú, Ecuador y Colombia a las 9 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Venezuela y Bolivia a las 10 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay a las 11 p.m. la cartelera principal.

¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en Perú y Latinoamérica?

La transmisión oficial del UFC 324 se realizará a través de la plataforma de streaming Paramount+ en Perú y Latinoamérica. Ahora, podrás ver los eventos numerados de UFC* y los UFC Fight Nights en vivo allí, por lo cual deberás tener una suscripción activa a su servicio.

¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en México y USA?

El nuevo acuerdo de Paramount+ sobre UFC también aplica para México y Estados Unidos, por lo que el evento UFC 234: Gaethje vs Pimblett podrá apreciarse sin costo de pay per view siempre que el usuario cuenta con una suscripción.

¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en España?

Por su parte, si vives en España y quieres seguir la transmisión del UFC 234 podrás hacerlo a través de la señal de Eurosport, mientras que streaming podrá ser visto a través de HBO Max.