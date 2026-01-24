Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en Sudamérica, México y USA?

Dónde ver el evento UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en diferentes países
Dónde ver el evento UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en diferentes países | Fuente: UFC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cómo seguir la transmisión del evento UFC 324: Gaethje vs Pimblett en Las Vegas por el título interino de peso ligero. Revisa la guía de canales TV.

La UFC subirá el telón a sus eventos del 2026 con el UFC 324 que tendrá en su pelea estelar el enfrentamiento de Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato interino de peso de ligero de la empresa. ¿Dónde ver la transmisión en vivo de las peleas? Conoce todos los detalles con RPP.pe.

UFC 324 EN VIVO: ¿A qué hora inicia, cartelera y cómo ver el Gaethje vs Pimblett por el título interino de peso ligero?

¿Cuándo y dónde será el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en Las Vegas?

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el cual permite el ingreso hasta a 20,000 personas. La cartelera estelar del evento está prevista a iniciar a las 9:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora inicia el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en Sudamérica? 

  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Perú, Ecuador y Colombia a las 9 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Venezuela y Bolivia a las 10 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay a las 11 p.m. la cartelera principal.

¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en Perú y Latinoamérica?

La transmisión oficial del UFC 324 se realizará a través de la plataforma de streaming Paramount+ en Perú y Latinoamérica. Ahora, podrás ver los eventos numerados de UFC* y los UFC Fight Nights en vivo allí, por lo cual deberás tener una suscripción activa a su servicio.


¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en México y USA?

El nuevo acuerdo de Paramount+ sobre UFC también aplica para México y Estados Unidos, por lo que el evento UFC 234: Gaethje vs Pimblett podrá apreciarse sin costo de pay per view siempre que el usuario cuenta con una suscripción.

¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en España?

Por su parte, si vives en España y quieres seguir la transmisión del UFC 234 podrás hacerlo a través de la señal de Eurosport, mientras que streaming podrá ser visto a través de HBO Max. 

UFC 324
UFC 324

Cartelera completa del UFC 324: Gaethje vs Pimblett

  • Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett (campeonato interino peso ligero)
  • Sean O’Malley vs. Song Yadong (peso gallo)
  • Waldo Cortes Acosta vs. Derrick Lewis (peso pesado)
  • Natalia Silva vs. Rose Namajunas (peso pluma)
  • Arnold Allen vs. Jean Silva (peso mosca)

Cartelera preliminar del UFC 324

  • Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo (peso gallo)
  • Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev (peso mediano)
  • Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas (peso semipesado)



Preliminares tempranas del UFC 324

  • Álex Pérez vs. Charls Johson (peso mosca)
  • Michael Johnson vs. Alexander Hernández (peso ligero)
  • Josh Hokit vs. Denzel Freeman (peso pesado)
  • Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman (peso gallo
  • Adam Fugitt vs. Ty Miller (peso welter)
Te recomendamos
Video recomendado
Tags
UFC UFC 324 UFC en vivo Paramount Plus en vivo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre UFC

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA