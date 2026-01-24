Conmoción en la UFC: luchador se desplomó en plena ceremonia de pesaje y cancelan su pelea [VIDEO]

Conmoción en la UFC. El luchador estadounidense Cameron Smotherman se desplomó en plena ceremonia de pesaje, realizada el viernes, 23 de enero, en Las Vegas; en la víspera de su enfrentamiento contra su compatriota Ricky Turcios.

El incidente, transmitido en vivo por la UFC, ocurrió segundos después de que Smotherman subiera a la balanza. El peleador se retiraba del escenario, cuando de pronto se desvaneció y cayó pesadamente al suelo.

El hecho causó gran impacto entre los presentadores del evento, que no daban crédito a lo que acababan de presenciar. Ante lo ocurrido, la UFC decidió suspender la transmisión.

Cameron Smotherman fue inmediatamente atendido por los paramédicos y, afortunadamente, reaccionó a los pocos segundos. Sin embargo, por precaución, fue trasladado de emergencia a un hospital.

El video del incidente rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios enviaron mensajes de apoyo al luchador norteamericano. Sin embargo, también pulularon hipótesis sin sustento sobre las causas del desvanecimiento.



Oh my goodness...



Cameron Smotherman just passed out on stage after making weight pic.twitter.com/fw881V1JuO — Championship Rounds (@ChampRDS) January 23, 2026

¿Por qué Cameron Smotherman se desplomó? Luchador se pronuncia en redes sociales

Horas después, Cameron Smotherman publicó un video en sus redes sociales oficiales, en el que agradeció los mensajes de apoyo y confirmó que se encuentra bien de salud.

“He recibido muchos mensajes y agradezco toda la preocupación genuina por mí. Estoy completamente bien. Estoy bien”, indicó el estadounidense.

El luchador dijo que aún no sabe por qué sufrió el desvanecimiento, por lo que será sometido a exámenes médicos. También se refirió a las especulaciones en redes sociales, según la cual el desvanecimiento se produjo por una drástica dieta a la que se sometió antes de la lucha.

“No estoy del todo seguro de lo que pasó. Sinceramente, no bajé mucho de peso para esta pelea. (...) Incluso, durante esta semana, no había bajado mucho peso. No estoy del todo seguro de qué pasó y tengo que hacerme más pruebas y cosas así en las próximas semanas para llegar al fondo del asunto”, manifestó.

Smotherman finalizó su mensaje pidiendo disculpas a Ricky Turcios, quien iba a ser su oponente en la pelea de este sábado, que finalmente su cancelada por la organización de la UFC.

