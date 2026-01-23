Últimas Noticias
UFC 324: ¿A qué hora inicia, cartelera y dónde ver la pelea Gaethje vs Pimblett por el título interino de peso ligero?

Conoce la fecha, horario y dónde ver en vivo el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en Las Vegas
| Fuente: UFC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Jusin Gaethje y Paddy Pimblett se enfrentarán en Las Vegas por el título interino de peso ligero en la pelea estelar de UUFC 324. Conoce todos los detalles del evento.

Llega la primera gran velada de UFC del 2026. Este sábado se realizará en Las Vegas el UFC 324, cuya estelar estará protagonizada por Justin Gaethje y Paddy Pimblett en la pelea por el título interino de peso ligero. ¿A qué hora inicia, cuál es la cartelera y cómo verlo? Conoce a continuación los detalles de la cita con RPP.pe.

Ante el anuncio del español-georgiano Ilia Topuria de no defender su título de peso ligero en el primer trimestre del 2026 por temas familiares, la UFC decidió organizar una pelea por el cinturón interino de esta categoría entre el norteamericano Gaethje y el británico Pimblett. De esta manera, el ganador ostentará el campeonato interino hasta que se enfrente con el ‘Matador’. 

¿Cuándo y dónde será el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo?

El evento UFC 324: Gaethje vs Pimblett se realizará este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena, el cual se ubica en Las Vegas y cuenta con un aforo para 20,000 asistentes. La cartelera preliminar y estelar están pactadas a iniciar a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m. (hora peruana), respectivamente.

¿A qué hora inicia el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en México y USA? 

  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Florida a las 5:00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Virginia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Washington a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Georgia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Connecticut a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en New York a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Texas a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Illinois a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m.la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en México a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en California a las 2.00 p.m. las preliminares y a las 6:00 p.m. la cartelera principal.

¿A qué hora inicia el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en Sudamérica? 

  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Perú, Ecuador y Colombia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Venezuela y Bolivia a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay a las 7:00 p.m. las preliminares y a las 11 p.m. la cartelera principal.
Cartelera completa del UFC 324: Gaethje vs Pimblett
| Fuente: UFC

Cartelera completa del UFC 324: Gaethje vs Pimblett

  • Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett (campeonato interino peso ligero)
  • Sean O’Malley vs. Song Yadong (peso gallo)
  • Waldo Cortes Acosta vs. Derrick Lewis (peso pesado)
  • Natalia Silva vs. Rose Namajunas (peso pluma)
  • Arnold Allen vs. Jean Silva (peso mosca)

Cartelera preliminar del UFC 324

  • Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo (peso gallo)
  • Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev (peso mediano)
  • Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas (peso semipesado)

Preliminares tempranas del UFC 324

  • Álex Pérez vs. Charls Johson (peso mosca)
  • Michael Johnson vs. Alexander Hernández (peso ligero)
  • Josh Hokit vs. Denzel Freeman (peso pesado)
  • Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman (peso gallo)
  • Adam Fugitt vs. Ty Miller (peso welter)

¿Dónde ver el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo por TV en USA, México y Latinoamérica?

La transmisión del UFC 324: Gaethje vs Pimblett ya no estará a cargo de ESPN para Latinoamérica como en anteriores ediciones, sino por medio de la plataforma de Paramount+. Por lo tanto, deberás ser suscriptor para apreciar estos eventos, los cuales no tienen ningún costo adicional.

Asimismo, el evento también podrá ser visualizado en Paramount+ para México y Estados Unidos. En tanto, si vives en España, podrás seguir el UFC 324 en Eurosport a través de la plataforma HBO Max.

Gaethje vs Pimblett: Records y últimas peleas previo al UFC 324

  • Justin Gaethje posee un récord de 27-5 y logró una victoria en su última pelea en UFC contra Rafael Fiziev en el evento UFC 313.

  • Paddy Pimblett registra un récord de 23-3 y en su última pelea ganó por TKO (nocaut técnico) a Michael Chandler en el evento UFC 314.

