UFC 324: ¿A qué hora inicia, cartelera y dónde ver la pelea Gaethje vs Pimblett por el título interino de peso ligero?

Llega la primera gran velada de UFC del 2026. Este sábado se realizará en Las Vegas el UFC 324, cuya estelar estará protagonizada por Justin Gaethje y Paddy Pimblett en la pelea por el título interino de peso ligero. ¿A qué hora inicia, cuál es la cartelera y cómo verlo? Conoce a continuación los detalles de la cita con RPP.pe.

Ante el anuncio del español-georgiano Ilia Topuria de no defender su título de peso ligero en el primer trimestre del 2026 por temas familiares, la UFC decidió organizar una pelea por el cinturón interino de esta categoría entre el norteamericano Gaethje y el británico Pimblett. De esta manera, el ganador ostentará el campeonato interino hasta que se enfrente con el ‘Matador’.

¿Cuándo y dónde será el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo?

El evento UFC 324: Gaethje vs Pimblett se realizará este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena, el cual se ubica en Las Vegas y cuenta con un aforo para 20,000 asistentes. La cartelera preliminar y estelar están pactadas a iniciar a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m. (hora peruana), respectivamente.

¿A qué hora inicia el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en México y USA?



El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Florida a las 5:00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Virginia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.



El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Washington a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Georgia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Connecticut a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en New York a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Texas a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en Illinois a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m.la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en México a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 324: Gaethje vs Pimblett inicia en California a las 2.00 p.m. las preliminares y a las 6:00 p.m. la cartelera principal.



¿A qué hora inicia el UFC 324: Gaethje vs Pimblett en vivo en Sudamérica?

