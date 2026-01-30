Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

UFC 325: ¿A qué hora inicia, cartelera y dónde ver el Volkanovski vs Lopes 2 por el título de peso pluma?

Conoce el horario, cartelera y guía TV del UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 desde Australia
Conoce el horario, cartelera y guía TV del UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 desde Australia | Fuente: UFC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Volkanovski y Lopes se enfrentarán por el título de peso pluma en la estelar del UFC 325. Conoce todos los detalles del evento de MMA que se realizará en Australia.

Alexander Volkanovski y Diego Lopes se ven las caras EN VIVO este sábado por el título de peso pluma de la UFC, en la pelea estelar del UFC 325 en Australia, el primer evento numerado en el extranjero este 2026. ¿A qué hora empieza, cuál es la cartelera y dónde verlo? A continuación, conoce los detalles de la cita con RPP.pe.

¿Cuándo y dónde será el UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 en vivo?

El evento UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 se realizará este sábado 31 de enero en el Qudos Bank Arena, el cual se ubica en Sidney (Australia) y cuenta con un aforo para 21,000 asistentes. La cartelera preliminar y estelar están pactadas a iniciar a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m. (hora peruana), respectivamente.

¿A qué hora inicia el UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 en vivo en México y USA? 

  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Florida a las 5:00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Virginia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Washington a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Georgia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Connecticut a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en New York a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Texas a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Illinois a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m.la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en México a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en California a las 2.00 p.m. las preliminares y a las 6:00 p.m. la cartelera principal.


¿A qué hora inicia el UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 en vivo en Sudamérica? 

  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Perú, Ecuador y Colombia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9 p.m. la cartelera principal.
  • El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Venezuela y Bolivia a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.
  •  El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay a las 7:00 p.m. las preliminares y a las 11 p.m. la cartelera principal
Cartelera del UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2
Cartelera del UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 | Fuente: ufc

Cartelera completa del UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 

  • Alexander Volkanovski © vs Diego Lopes - Título del peso pluma
  • Dan Hooker vs Benoit Saint Denis – Peso ligero
  • Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy – Peso ligero
  • Tai Tuivasa vs Tallison Teixeira – Peso pesado
  • Quillan Salkilld vs Jamie Mullarkey – Peso ligero

Cartelera preliminar del UFC 325

  • Junior Tafa vs Billy Eleneka – Peso semipesado
  • Cam Rowston vs Cody Brundage – Peso medio
  • Jacob Malkoun vs Torrez Finney – Peso medio
  • Jonathan Micallef vs Oban Elliott – Peso wélter

Preliminares tempranas del UFC 325

  • Kaan Ofli vs YiZha – Peso pluma
  • SangWook Kim vs Dom Mar Fan – Peso pluma
  • Keiichiro Nakamura vs Sebastián Szalay – Peso gallo
  • Sulangrangbo vs Lawrence Lui – Peso mosca

¿Dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 en vivo por TV en USA, México y Latinoamérica?

La UFC confirmó que la transmisión del UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 se realizará exclusivamente a través de la plataforma de streaming de Paramount+. Así, deberás ser suscriptor para apreciar estos eventos, los cuales no tienen ningún costo adicional.

En tanto, el evento también será visualizado en Paramount+ para México y Estados Unidos. Por su parte, si quieres seguir el UFC 325 desde España, lo podrás hacer en Eurosport a través de la plataforma HBO Max.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
UFC en vivo Paramount Plus en vivo UFC UFC 325 Alexander Volkanovski

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre UFC

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA