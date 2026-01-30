UFC 325: ¿A qué hora inicia, cartelera y dónde ver el Volkanovski vs Lopes 2 por el título de peso pluma?

Volkanovski y Lopes se enfrentarán por el título de peso pluma en la estelar del UFC 325. Conoce todos los detalles del evento de MMA que se realizará en Australia.

Alexander Volkanovski y Diego Lopes se ven las caras EN VIVO este sábado por el título de peso pluma de la UFC, en la pelea estelar del UFC 325 en Australia, el primer evento numerado en el extranjero este 2026. ¿A qué hora empieza, cuál es la cartelera y dónde verlo? A continuación, conoce los detalles de la cita con RPP.pe.

¿Cuándo y dónde será el UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 en vivo?

El evento UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 se realizará este sábado 31 de enero en el Qudos Bank Arena, el cual se ubica en Sidney (Australia) y cuenta con un aforo para 21,000 asistentes. La cartelera preliminar y estelar están pactadas a iniciar a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m. (hora peruana), respectivamente.

¿A qué hora inicia el UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 en vivo en México y USA?

El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Florida a las 5:00 p.m. las preliminares y a las 9:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 inicia en Texas a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.

¿A qué hora inicia el UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 en vivo en Sudamérica?