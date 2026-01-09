"Pronto volveré a ver a mi hija": Ilia Topuria ganó su primera batalla legal contra su exesposa

El luchador marcial está enfrentado legalmente con Giorgina Uzcategui, madre de su hija, ya que no ve a la menor desde hace cuatro meses.

El último miércoles, Ilia Topuria acudió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles, en España, donde ganó su primera batalla legal contra su exesposa Georgina Uzcategui.

La magistrada que está a cargo de los trámites de su divorcio negó las peticiones de la mujer que espera viajar con su hija a Miami, alegando a la estabilidad de la niña, pese a que el campeón de la UFC lleva cuatro meses sin verla.

De acuerdo con Uzcategui, el motivo también sería por la presión que está recibiendo en redes sociales, pero la razón que dio la magistrada fue que Georgina ya había comprado los boletos de avión.

Por ese motivo, se ha desestimado que su exesposa viaje sin sentencia de divorcio y sin un régimen de visitas que les convenga a ambos. Además, la jueza le pidió a Uzcategui que permita a Ilia Topuria ver a su hija ya que no hay ninguna medida que impida esta circunstancia.

Al entrar a los juzgados acompañado por sus letrado, el luchador marcial se mostró tranquilo: “Voy a ver a mi hija muy pronto... No estoy nada agobiado, estoy muy tranquilo. Mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia”, dijo.

Al salir, una hora y media después, no ha desvelado detalles sobre lo ocurrido en el juzgado y se ha limitado a desear feliz año a los numerosos periodistas que le rodeaban. Por su parte, Giorgina Uzcategui no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

Ilia Topuria saliendo del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº 1 de la localidad madrileña de Móstoles.Fuente: EFE/Sergio Pérez

Ilia Topuria lleva cuatro meses sin ver a su hija

En un comunicado publicado en su perfil de X el pasado 3 de enero, Topuria explicaba que la citación estaba relacionada “con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España” de su hija menor, a la que lleva cuatro meses sin poder ver, “pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones”.

De este modo desmentía que hubiese sido citado por la denuncia de malos tratos planteada por su exmujer y aclaraba que en ningún momento ha sido llamado a declarar por ese asunto, algo que hará “gustosamente” cuando se le requiera, precisó.

¿Por qué su exesposa lo demandó?

Sobre este asunto añadió que todo comenzó con una demanda de divorcio presentada por él, precedida de semanas de negociación tras la separación.

“Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la justicia”, aseguró en ese mensaje en X, dando a entender que la denuncia interpuesta por su exmujer es de carácter instrumental.