¡Cuelga las zapatillas! Chris Paul se retira del básquet después de 21 temporadas en la NBA

El deportista de 40 años anunció su despedida de la NBA mediante sus redes sociales, siendo Los Angeles Clippers su último equipo.

Un jugador histórico del baloncesto estadounidense deja las canchas tras 21 años de carrera profesional. Chris Paul, dos veces campeón olímpico con la selección de Estados Unidos, comunicó el fin de su trayectoria deportiva mediante una publicación de Instagram. "¡Ya está! Después de 21 años, me alejo del baloncesto", señaló.

Algunas situaciones extradeportivas, como el estar lejos de su familia en gran parte del año, influyeron en esta decisión un poco esperada por sus fanáticos. "Es momento de estar presente para los demás de otra manera. Esta última temporada supe que no podría haberla realizado a menos que estuviera en casa con mi familia", comentó Paul en su publicación.

El popularmente conocido como 'CP3' se va de la liga de básquet más importante del mundo habiendo pasado por siete equipos diferentes: New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs.

Pese a su amplia trayectoria en este deporte, nunca logró colocarse un anillo de campeón. Lo más cerca que estuvo fue el 2021, cuando con los 'Suns' perdió la final ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo por 4-2. Donde sí obtuvo gloria fue con su selección nacional, llevándose el oro olímpico en dos ocasiones, tanto en Beijing 2008, como en Londres 2012.

A nivel personal, deja una gran huella en la NBA, siendo parte del top 5 histórico de asistencias, con más de 12,500 en casi 1,400 partidos oficiales. Además, fue seleccionado 12 veces al All-Star, donde fue elegido MVP en 2013.

Compañeros de lujo

Si bien no pudo obtener ningún título a nivel de clubes, durante su estadía en el torneo jugó con figuras como Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, Devin Booker y Victor Wembanyama. Asimismo, se cruzó con el reciente MVP de la liga Shai Gilgeous-Alexander en la temporada 2019-20 con Oklahoma City Thunder.

Siendo el base titular del 'Team USA', compartió equipo con LeBron James, Carmelo Anthony, Derrick Rose y Andre Iguodala, además del fallecido jugador Kobe Bryant, con quien también tuvo una buena amistad durante muchos años de carrera.

