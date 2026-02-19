Últimas Noticias
Más de 360 deportistas se incorporan al Plan de Alto Rendimiento del IPD

368 deportistas nacionales podrán acceder a los programas de Alto Rendimiento del IPD
368 deportistas nacionales podrán acceder a los programas de Alto Rendimiento del IPD | Fuente: Difusión
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

Exactamente 368 deportistas nacionales han sido incorporados a los distintos programas de subvención económica que brinda el IPD.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), reafirmando su compromiso con los deportistas y paradeportistas, consolidó importantes avances en el fortalecimiento del alto rendimiento y la infraestructura deportiva a nivel nacional, además del apoyo integral y las mejoras en las condiciones de entrenamiento y preparación.

En esa línea, una de las acciones más importantes es la incorporación de 368 deportistas y paradeportistas a los programas de alto rendimiento del IPD, como el Programa de Apoyo al Deportista PAD 1 y PAD 2 (269), el Programa Ciclo Olímpico y Paralímpico (13), Programa Lima 2027 (73) y Programa Nacional de Maratonistas (13).

Estos programas permiten garantizar la continuidad, estabilidad y protección integral de los deportistas y paradeportistas, reduciendo riesgos de deserción deportiva y fortaleciendo su preparación competitiva internacional.

En ese sentido, se cumplió con el pago oportuno del 100% de los beneficios económicos mensuales y se garantizó la cobertura total del seguro médico colectivo para todos los beneficiarios activos, asegurando condiciones de estabilidad y continuidad en su preparación deportiva.

Los deportistas nacionales han sido incorporados al Programa de Apoyo al Deportista del IPD
Los deportistas nacionales han sido incorporados al Programa de Apoyo al Deportista del IPD | Fuente: Difusión
Centros de Alto Rendimiento a nivel operativo

Otro de los ejes importantes en el fortalecimiento del deporte fue la operatividad al 100% de los cinco Centros de Alto Rendimiento (CAR) con que cuenta el IPD a nivel nacional, como son: Junín, Loreto, Cusco, Arequipa y la Videna, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas, seguras y reglamentariamente actualizadas para la preparación especializada de los deportistas y paradeportistas, asegurando continuidad en su proceso de entrenamiento competitivo.

Asimismo, se efectuó la revisión de la normativa que regula el acceso a los albergues deportivos, fortaleciendo la gestión y el uso eficiente de la infraestructura.

Incentivo económico a medallistas

De otro lado, como parte de un reconocimiento por su entrega y esfuerzo en favor del país, el IPD aseguró el presupuesto por un monto de más de cinco millones de soles por concepto de incentivo económico para los medallistas de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

La delegación nacional logró un total de 262 preseas (78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce), logrando una participación histórica en el certamen ocupando el tercer lugar del medallero general entre 17 países participantes.

IPD Programa de Apoyo al Deportista Programa Nacional de Maratonistas

