Más de 360 deportistas se incorporan al Plan de Alto Rendimiento del IPD

Exactamente 368 deportistas nacionales han sido incorporados a los distintos programas de subvención económica que brinda el IPD.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), reafirmando su compromiso con los deportistas y paradeportistas, consolidó importantes avances en el fortalecimiento del alto rendimiento y la infraestructura deportiva a nivel nacional, además del apoyo integral y las mejoras en las condiciones de entrenamiento y preparación.

En esa línea, una de las acciones más importantes es la incorporación de 368 deportistas y paradeportistas a los programas de alto rendimiento del IPD, como el Programa de Apoyo al Deportista PAD 1 y PAD 2 (269), el Programa Ciclo Olímpico y Paralímpico (13), Programa Lima 2027 (73) y Programa Nacional de Maratonistas (13).

Estos programas permiten garantizar la continuidad, estabilidad y protección integral de los deportistas y paradeportistas, reduciendo riesgos de deserción deportiva y fortaleciendo su preparación competitiva internacional.

En ese sentido, se cumplió con el pago oportuno del 100% de los beneficios económicos mensuales y se garantizó la cobertura total del seguro médico colectivo para todos los beneficiarios activos, asegurando condiciones de estabilidad y continuidad en su preparación deportiva.