Kimberly García: "En Lima 2027 quiero darle más alegrías a mi país"

La bicampeona mundial de marcha atlética comenta sus expectativas para este año, así como su preparación de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Dentro de las preparaciones para competencias y arduos entrenamientos, Kimberly García, olímpica y campeona panamericana, ya tiene sus objetivos marcados para la presente temporada, donde participará en competencias importantes.

"Mis objetivos para este año son bastante grandes, el 7 de marzo es mi primera competencia, previo al campeonato mundial de marcha atlética que será en abril. Luego hay competencias preparatorias como parte del tour y culmino con el Suramericano en Argentina", señala la deportista.

Pensando tanto en los Panamericanos Lima 2027 y en las olimpiadas Los Ángeles 2028, la mundialista recibió el apoyo de diversas marcas, con la finalidad de obtener el mejor respaldo posible y enfocarse de lleno en su profesión. "Es importante tener el apoyo de empresas que apuesten por el deporte peruano, nos da estabilidad y tranquilidad para enfocarnos al 100 por ciento en lo que nos gusta sin una preocupación adicional", comentó.

Los buenos resultados la han ido acompañando, al igual que a sus compañeros de pista, permitiendo una mayor exposición y promoción para dicho deporte. "Quiero que mi disciplina se haga aún más conocida, que se masifique este deporte. Hemos logrado que se visibilice más la marcha atlética con los resultados que hemos estado trayendo, pero aun falta", mencionó García.

Con respecto a ello, y como referente nacional del atletismo, busca incentivar a los más jóvenes a practicar el deporte y perseguir sus sueños. "Decirles a las niñas y niños que cada sueño es posible siempre y cuando lo trabajes, el camino no siempre es el línea recta y tienes que saberte levantar siempre en cada caída que tengas", concluyó García.

Con miras a Lima 2027

La emoción de vivir unos Juegos Panamericanos como locales es algo indescriptible, y dos veces en menos de diez años es aún mejor. Tras quedarse muy cerca de la gloria en el 2019, Kimberly se muestra optimista para el próximo año, donde buscará repetir el oro conseguido en Santiago 2023.

"Motivada para representar bien al país, van a ser mis terceros Panamericanos y es una sensación especial porque van a ser aquí. Más allá de la medalla quisiera darle esa alegría a todas las personas que siempre me han estado apoyando", comentó la huancaína de 32 años.