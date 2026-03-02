“Doy mi mejor versión”: Sandra Ostros destaca victoria de Alianza ante Universitario en la liga de vóley

Una victoria que vale. Alianza Lima, el domingo pasado, fue superior a Universitario y le ganó 3-1 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El triunfo de Alianza hace que las íntimas estén en la cima de la tabla de posiciones, todo de cara a los playoffs. Sandra Ostos fue una de las referentes en el éxito sobre las 'Pumas' y tuvo comentarios en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.

"Hay mucho apoyo para todo el equipo, tanto para las que juegan como las que están en el banquillo. También hay respaldo del técnico. Somos 14 las que estamos en el plantel", indicó la jugadora de Alianza Lima en declaraciones que recoge Ovación.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima mira a todos por arriba

De otro lado, destacó la labor del hincha el cual acompaña al equipo semana a semana con el objetivo de volver a ser los campeones.

"Tener al hincha al lado es un gran beneficio y todas estamos muy contentas. Amamos al club y a los aficionados", aseguró.

Por último, la voleybolista de Alianza Lima agregó que "Yo trabajo fuerte para jugar siempre y doy mi versión tanto en lo colectivo como en lo individual. Uno siempre espera dar lo mejor".

En tanto, María Alejandra Marín -por su parte, añadió que "Ahora nos toca descansar y luego enfocarnos en Deportivo Soan. Seguimos en crecimiento y se viene la parte más complicado previo a los playoffs".

Lo que fue el Clásico de Alianza contra Universitario

El encuentro arrancó con mucha paridad y el equipo dirigido por Facundo Morando mostró mayor contundencia al quedarse con el primer parcial por 25-22.

La reacción no tardó en llegar por parte de las ‘Pumas’, que ajustaron en recepción y ataque para imponer condiciones en el segundo set. Con mayor agresividad y orden, dominaron ampliamente y emparejaron el marcador tras un sólido 25-17.

Cuando parecía que el envión anímico estaba del lado rival, el cuadro blanquiazul volvió a meterse en partido. Supo manejar mejor los momentos clave y, en un cierre apretado, se llevó el tercer set por 25-23 para recuperar la ventaja.

Ya con el impulso a su favor, Alianza Lima fue ampliamente superior en el cuarto parcial. Con firmeza en el bloqueo y eficacia en el saque, selló el triunfo con un contundente 25-13, cerrando el compromiso con autoridad.