Nueva piel: así será la indumentaria del Team Perú rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Peruano anunció alianza con marca deportiva internacional para todo el ciclo olímpico.

El Comité Olímpico Peruano (COP) anunció que una marca deportiva internacional acompañará al Team Perú durante un ciclo olímpico completo. Los deportistas peruanos tendrán nueva piel durante el período 2026-2028, cubriendo todo el camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Estamos frente a una alianza histórica: es la primera vez que una marca deportiva internacional acompañará a todo el Team Perú durante un ciclo olímpico completo. HEAD, a través de Ripley, se convierte en un aliado estratégico para el crecimiento del deporte nacional”, señaló el presidente del COP, Renzo Manyari.

Durante el anuncio estuvieron presentes los deportistas María Luisa Doig (Esgrima), Inés Castillo (Bádminton), Camila Figueroa (Judo), María Belén Bazo (Vela), Jean Paul de Trazegnies (Vela), Mariano Wong (Karate), Geronimo Hamann (Remo), Adrián Tripul (Pesas), Pamela Noya (Remo), Leticia Bazán (tenis de mesa) y la voleibolista olímpica y medallista Seúl 88, Rosa García.

Por el Comité Olímpico Peruano estuvieron, el vicepresidente Manuel del Castillo, la secretaria general María Martínez y los directivos Gustavo Matus de la Parra, Edgar Camargo y Martín Panizo; y el CEO de Ripley, Rodrigo Guajardo.

"En los Juegos Olímpicos Beijing 2008 no teníamos uniformes"

“Hoy les hablo desde el corazón. Para muchos deportistas, el uniforme del Team Perú no es solo una prenda, es un sueño. Y es decir que Perú está presente en una competencia. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 no teníamos uniformes, por eso lo de hoy es un paso enorme para nosotros y demostrar que el deporte peruano está dando grandes pasos al alto rendimiento”, señaló María Luisa Doig.

La alianza contempla la provisión de uniformes oficiales de ceremonia, podio y villa olímpica, consolidando una imagen unificada con estándares internacionales.