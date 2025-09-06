"Lima Sur corre 7K", la carrera que busca promover el deporte y la inclusión

La carrera pedestre, que se realizará el domingo 28 de septiembre, busca descentralizar la práctica del running y apoyar a una Asociación Paradeportiva camino a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las calles del sur de la capital volverán a vibrar con la sexta edición de la carrera pedestre “Lima Sur Corre 7K”, que se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre desde las 7:00 a. m., teniendo como punto de partida la puerta principal del Mall del Sur, en San Juan de Miraflores.

El objetivo central de esta edición es descentralizar la práctica deportiva, promoviendo el acceso a espacios seguros y organizados para correr en Lima Sur. Se busca acercar la experiencia del running a miles de ciudadanos de la zona, reforzando la idea de que el deporte es un derecho y una herramienta para mejorar la calidad de vida.

La carrera también tendrá un componente social trascendental: apoyar la gestión de reinscripción de una Asociación Paradeportiva, cuyos integrantes se preparan para integrar la Selección Nacional rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Este compromiso se hará visible durante la presentación del kit oficial y en la ceremonia de premiación.

La ruta se iniciará en la intersección de las avenidas Pedro Miotta y Los Lirios, avanzará hacia la av. Los Héroes hasta la sede de Luz del Sur y retornará al centro comercial para culminar frente a su entrada principal. Un recorrido urbano de 7 kilómetros que combina exigencia, dinamismo y el espíritu de comunidad runner en Lima Sur.

Las inscripciones ya están abiertas a través de eventrid.pe, con una atractiva preventa disponible hasta agotar cupos. Los corredores recibirán polos oficiales y medallas conmemorativas. Los interesados pueden encontrar más información en el Facebook de Lima Sur Corre 7k.

Entrena y conoce la ruta

Como antesala a la competencia, este domingo 7 de septiembre se realizará un entrenamiento gratuito en la explanada de la Municipalidad de San Juan de Miraflores desde las 6:30 a. m.

La jornada estará guiada por especialistas en running y contará con todo el soporte logístico de largada, brindando a los participantes la oportunidad de prepararse de manera adecuada rumbo a la 6ta edición de la Carrera Lima Sur Corre 7K en el Mall del Sur.