Para el Sudamericano de Clubes de Vóley: Regatas Lima anunció el fichaje de Nicole Abreu

Regatas Lima es -junto con la San Martín y Alianza Lima- uno de los clubes representantes del Perú en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

En Regatas, quieren destacar en el campeonato organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) y para ello han sumado un nombre a su plantel como fichaje: el de la punta Nicole Abreu, quien firmó procedente de Kazoku No Perú.

"Bienvenida a las más campeonas, Nicole. Nicole refuerza al equipo para enfrentar el Sudamericano de Clubes 2026", es lo que manifiesta Regatas Lima por medio de sus redes sociales oficiales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Se debe tener en cuenta que su fichaje se da únicamente para el torneo de la CSV. Por la Liga Peruana de Vóley no puede jugar lo que resta de temporada ya que lo hizo con la camiseta de Kazoku No Perú.

Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. BCO República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs. UVIV (Grupo C)

Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs. UVIV (Grupo C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. USMP (Grupo A)

7:30 p.m. | Osasco vs. Boston College (Grupo B)

Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Boston College vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | SESI vs. Regatas Lima (Grupo C)

7:30 p.m. | USMP vs. BCO República (Grupo A)

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Los nueve equipos participantes serán divididos en tres grupos de tres equipos cada uno. Los primeros de cada llave y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo. Los ganadores en esta instancia disputarán la final para definir al campeón sudamericano.

Al igual que la temporada pasada, los dos primeros (campeón y subcampeón) clasificarán al Mundial de Clubes que se disputará a finales de año.