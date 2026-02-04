Últimas Noticias
Mara Leao por el futuro de la 'U' en la Liga Peruana de Vóley: "Pueden esperar un equipo más fuerte"

Mara Leao juega su primera temporada en Universitario.
Mara Leao juega su primera temporada en Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La central de Universitario también destacó la última victoria sobre Regatas en la Fase 2 del torneo.

Universitario da la hora en la segunda fase de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley ya que está en la cima por encima de clubes como Alianza Lima y la San Martín.

Uno de los fichajes de Universitario de Deportes para esta campaña, por ejemplo, es la central Mara Leao. Justamente, la brasilera habló del desempeño suyo y de sus compañeras en lo que va del campeonato y cómo es que aguardan afrontar la actual etapa decisiva del mismo.

"Pueden esperar un equipo más fuerte (en Universitario). Uno más consolidado", fue lo que dijo la jugadora crema en declaraciones que destaca Ovación.

También, tuvo comentarios para lo que fue la clara victoria 3-0 sobre Regatas el pasado fin de semana en Villa El Salvador.

"Tuvimos que estar muy concentradas y el equipo creció. Fue muy difícil. Toda la liga está equilibrada y los partidos son espectaculares", agregó.

Por otra parte, la líbero Miriam Patiño fue otra de las que declaró por el buen momento de Universitario en la Liga Peruana de Vóley. "Se logró un excelente triunfo. El aliento de los hinchas es muy importante y es una motivación extra para seguir esforzándonos".

Programación de la fecha 5 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de febrero

2:45 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta
5:00 p.m. | San Martín vs Deportivo Soan
7:00 p.m. | Alianza Lima vs Olva Latino

Domingo 8 de febrero

3:15 p.m. | Géminis vs Regatas
5:00 p.m. | Universitario vs Atenea

¿Dónde ver la fecha 5 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV? 

La fecha 5 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se puede ver por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Tags
Liga Peruana de Vóley Vóley Universitario de Deportes

