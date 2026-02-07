Franja electoral: ¿puede la ONPE recuperar los fondos si algún partido político renuncia a este beneficio?

Rivera explicó que en caso de que el partido decida no utilizar la franja, la ONPE tiene establecidos mecanismos para solicitar la “reducción o resolución parcial” del contrato. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, anunció este viernes que continuará en la contienda electoral pese a las denuncias que afronta su partido por el presunto uso irregular de los fondos públicos destinados a la franja electoral.

Asimismo, Álvarez ha exigido a su organización política que desista de participar en la franja electoral. Tras ello, País para Todos informó a través de sus redes sociales que le han enviado una carta a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informándole su decisión de declinar el uso de este presupuesto público.

Sin embargo, ¿existen los mecanismos para la ONPE les solicite a los medios de comunicación el dinero direccionado a ellos producto de la franja electoral? RPP conversó con Karina Rivera, subgerente de técnica normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la institución gubernamental, para conocer si ello es posible.

Al respecto, Rivera explicó que en caso de que el partido decida no utilizar la franja, la ONPE tiene establecidos mecanismos para solicitar la “reducción o resolución parcial” del contrato con los medios involucrados.

“[¿Ya no podrán pedirles a los medios que devuelvan ese dinero?] “Sí, claro, si puede, está sometido al tema de regulación, que está embarcado dentro de la ley de contrataciones también, pero sí existen mecanismos para poder -en todo caso- pedir la reducción o resolución parcial del contrato. […] El dinero regresa al Estado”, señaló en Ampliación de Noticias.

Sin embargo, la vocera de la ONPE aclaró que, hasta el momento, la carta de desistimiento de País para Todos no ha sido recibida formalmente por su entidad.

“Se ha verificado que hasta el día de ayer no había ingresado esa carta [a la ONPE]”, sostuvo.

¿Cómo funciona la franja electoral?

Karina Rivera explicó que la franja electoral forma parte de un sistema de financiamiento público indirecto, que proporciona un espacio gratuito para la publicidad de los candidatos. La vocera de la ONPE explicó que la Constitución establece de “manera expresa” que las organizaciones políticas “no pueden contratar directamente propaganda electoral en radio y televisión”.

“La franja electoral es una modalidad que tiene el financiamiento público cuando se trata de publicidad o propaganda electoral. Se denomina indirecto porque el dinero no ingresa directamente a las cuentas de las organizaciones políticas, sino a través de esta propaganda electoral y en sí permite que todas las organizaciones políticas puedan acceder a estos medios de comunicación, los tradicionales, que es radio y televisión, y también redes sociales, con la finalidad de que los ciudadanos puedan escuchar los planteamientos de las organizaciones políticas y de los candidatos”, concluyó.

