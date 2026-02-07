Jefe de REGPOL Callao anuncia creación de Policía Vial Antiextorsiones y botón de pánico ante ataques criminales

Choferes, cobradores y otros trabajadores de empresas de combis que brindan el servicio de transporte público en la ruta Ventanilla-Callao realizaron este sábado un plantón en la avenida Néstor Gambetta, en protesta por el reciente atentado que dejó a una cobradora con heridas de bala.

Al lugar, llegó el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial (REGPOL) Callao, quien indicó que el Ministerio del Interior (Mininter) ha autorizado la creación de la Policía Vial Antiextorsiones, cuya función será el monitoreo constante de la av. Néstor Gambetta, donde tuvo lugar el referido ataque contra la cobradora.

"El ministro ha autorizado que se cree, en este momento, la Policía Vial Antiextorsiones. ¿Qué significa? Que desde el Callao hasta Pachacútec se va a instalar servicio policial en la vía. Eso es lo que se va a poner", anunció el general Espinoza.

"El alto mando de la Policía ha aprobado en este momento, como respuesta inmediata, instalar un servicio en la vía que se va a denominar Policía Vial Antiextorsiones que va a dar la seguridad exclusivamente de la vía, al mismo modelo que la Policía de carreteras. Estos policías no están autorizados para que realicen intervenciones de tránsito, solamente están en la vía para responder a la tecnología que tenemos y en respuesta a los actos de extorsión. Es una vía muy amplia, tenemos zonas oscuras, los delincuentes se mimetizan entre pasajeros. Entonces, frente a eso, el transportista va a encontrar en la vía, cada cierto tiempo va a encontrar vehículos y ahí va a ir viendo cómo la Policía va a responder. Ante un problema tiene que haber una respuesta innovadora y eso es lo que estamos anunciando”, explicó.

Espinoza Cuestas precisó que el nuevo equipo policial ya tiene asignados ocho vehículos y que, para el próximo lunes, contará con 15 desplegados en toda la avenida Gambetta.

Además, el jefe de la REGPOL Callao sostuvo que, desde hace una semana, se ha implementado la plataforma digital 'Estamoshartos.com.pe', desde donde se pueden interponer denuncias anónimas en casos de extorsión en el Callao.

"Nosotros ya tenemos una página web que hemos denominado 'estamoshartos.com.pe', por donde tú puedes subir una denuncia hoy. Lo que le estamos modificando es un aplicativo de pánico", manifestó.

“Estamos incorporándole un botón de pánico, donde el pasajero va a presionar el botón de pánico e, inmediatamente, la central 105 va a movilizar las unidades que van a ser instaladas dentro de esta vía, en la misma página web porque es la herramienta que estamos utilizando. Frente a este problema se está instalando eso, porque se está construyendo", agregó.

"Yo me comprometo a disminuir todo lo que es la extorsión en esta vía [Gambetta]", puntualizó.

Transportistas expresan su desconfianza a creación de Policía Vial Antiextorsiones

Ante el anuncio del jefe de la REGPOL Callao, RPP conversó con uno de los transportistas de la zona. Este manifestó su desconfianza respecto al nuevo equipo policial.

"El delincuente no va a ser sonso y no te va a atacar en la vía. Te puede atacar cuando estás llenando combustible, cuando estás yendo a tu casa con el vehículo, cuando algunos que alquilan están yendo a entregar el vehículo al propietario. O sea, es algo ilógico", apuntó.

"Algunos compañeros por temor, de manera personal, no han hecho la denuncia, pero de manera anónima, grupal, sí pusimos la denuncia en la de Depincri del Callao”, aseveró.

Al cierre de esta nota, el referido tramo de la avenida Néstor Gambetta ya había sido liberado y el tránsito se había restablecido.

La medida de fuerza se dio en respuesta al atentado ocurrido anoche, a la altura del paradero La Cabaña, en la citada avenida, donde un sujeto que se hacía pasar como pasajero sacó un arma de fuego y disparó a mansalva contra la mujer, quien trabaja junto a su esposo, chofer de la unidad. Tras el atentado, una banda criminal conocida como 'Los Chukys' publicó el mensaje: "Ahí tienen su primer herido, comuníquese con nosotros, que la próxima vez va a ser un muerto".