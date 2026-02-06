Lo tuvo claro: Paola Rivera reveló qué la llevó a jugar por la San Martín tras su pasado en Regatas

Paola Rivera es de las principales cartas de la San Martín en la Liga Peruana de Vóley. Tiene pasado en Regatas Lima y actualmente destaca en la temporada 2025-26.

A propósito de su buen nivel, además del desempeño de la San Martín, es que la armadora mexicana Paola Rivera habló con la prensa local. Dio cuenta de qué la llevó a firmar por el cuadro santo en lugar de volver a ponerse la camiseta del club chorrillano.

"Estoy muy agradecida. Hasta hay hinchas de otros equipos que me apoyan. Cuando estaba en conversaciones yo estaba en México y fue una decisión muy difícil. Soy full corazón y decía 'cómo le voy a fallar a Horacio Bastit (técnico de Regatas). Hablé con mi entrenador y agente, y fue un tema de trabajo y había que valorar los proyectos", le dijo Rivera a Movistar Deportes.

La palabra de Paola Rivera en la San Martín

Además, mencionó que el actual entrenador de su equipo tuvo mucho que ver con su paso al conjunto del distrito limeño de Santa Anita.

"Para esto, la San Martín tenía refuerzos nacionales y extranjeros. Cuando me dijeron lo del técnico, que iba a ser Guilherme Schmitz, eso fue un como que el club está buscando algo más grande. Es un DT de selección y ahora estoy feliz. No cambiaría mi decisión", dijo.

Después, con relación al nivel de la liga peruana de vóley, Paola Rivera agregó que "me está ayudando a crecer muchísimo (...) Estoy siendo más precisa y creo que todo es dedicación. Las extranjeras lo damos todo y las peruanas también nos enseñan mucho a nosotras".

Hay que tener en cuenta que la San Martín, además de jugar la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, también tiene en el horizonte el Sudamericana de Clubes (del 18 al 22 de febrero).

Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. BCO República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs. UVIV (Grupo C)

Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs. UVIV (Grupo C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. USMP (Grupo A)

7:30 p.m. | Osasco vs. Boston College (Grupo B)

Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Boston College vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | SESI vs. Regatas Lima (Grupo C)

7:30 p.m. | USMP vs. BCO República (Grupo A)