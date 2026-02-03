¡Insólito! Esquiadora competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno pese a sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior

La estadounidense Lindsey Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza), anunció que, a pesar de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina d'Ampezzo.

Vonn, que ya tiene una rodilla de titanio (la izquierda) y que esta temporada —tras regresar el curso pasado, después de estar cinco años retirada— se convirtió, a los 41 años, en la ganadora más veterana de la historia de la Copa del Mundo, anunció su intención de competir en las pruebas olímpicas, en Cortina d'Ampezzo, en el transcurso de una rueda de prensa en el estadio olímpico de curling de esa localidad italiana.

"Quiero hacer el descenso del próximo domingo y el supergigante (del jueves 12); y no descarto hacer la combinada (por parejas). Hoy fui a esquiar con una rodillera. Mi rodilla estaba estable y tengo confianza en que puedo competir”, explicó este martes Vonn.



¿Cuál es el nivel de lesión de Lindsey Vonn?

Vonn, líder de la Copa del Mundo de descenso y tercera en la de 'súper', apuntará, si no se resiente, a lo más alto en Cortina d'Ampezzo, la segunda estación en la que más éxitos ha festejado, después de Lake Louise (Canadá).

"Tengo que esperar a los entrenamientos de descenso. Mientras la rodilla siga estable, debería estar 'ok' todo", explicó este martes una muy aguerrida Lindsey Vonn, que, tras accidentarse el viernes en Crans Montana, fue evacuada de la pista suiza en helicóptero.

Vonn, cuádruple ganadora de la general de la Copa del Mundo, en la que cuenta veinte Bolas de Cristal -ocho de ellas en descenso-, explicó durante la rueda de prensa que no solo tiene "completamente desgarrado" el ligamento cruzado anterior, sino que también tiene dañado el menisco izquierdo y que padece "contusiones óseas".

"La rodilla no está hinchada; y, con la ayuda de una rodillera, estoy convencida de que podré competir", explicó Vonn, plusmarquista histórica absoluta —entre mujeres y hombres— en la Copa del Mundo de descenso, con 45 victorias.