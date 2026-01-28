Santa Rosa 12K: fecha y hora confirmada de la carrera en favor del medioambiente

Esta emblemática carrera busca fomentar el cuidado del medioambiente, además de promover una jornada de plogging que ayude a la limpieza de la Playa Santa Rosa.

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y concientizar sobre el cuidado del mar y el medioambiente, este domingo 1 de febrero se llevará a cabo la décima edición de “Corre Santa Rosa 12K”, una tradicional carrera que se desarrollará en el distrito de Santa Rosa y que promete convertirse, una vez más, en un importante punto de encuentro para atletas y familias de Lima Norte.

La competencia tendrá como punto de partida y llegada Playa Chica – Balneario Country Club, ubicado en el kilómetro 43 de la Panamericana Norte, en el distrito de Santa Rosa.

Desde las 7:00 a.m., los participantes podrán disfrutar de diversas activaciones deportivas y recreativas en un entorno natural privilegiado.

El evento contará con categorías para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, reafirmando su carácter inclusivo y comunitario. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la web.