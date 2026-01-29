Surfistas de Sudamérica competirán en el Señoritas Open Pro en Punta Hermosa

Campeonato internacional de la World Surf League enfrentará nuevamente a los surfistas más rankeados de Sudamérica, entre ellos a los representantes del Team Perú.

Del 25 al 28 de febrero, la playa Señoritas, en Punta Hermosa, será nuevamente sede del surf sudamericano con la realización del Señoritas Open Pro 2026, primer evento de la World Surf League (WSL) en Sudamérica del año y una de las paradas más decisivas del ránking regional de la temporada.

En su edición 2026, el campeonato asciende a la categoría QS 2000, consolidándose como una competencia clave para los surfistas que buscan sumar puntos determinantes en el ranking regional y avanzar hacia el Challenger Series, antesala del máximo circuito mundial de la WSL.

El Señoritas Open Pro reunirá a los mejores surfistas de Sudamérica, con competidores provenientes de Perú, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador y otros países de la región, en las categorías Open QS 2000 (Qualifying Series) y JQS (Junior), tanto en damas como en varones.

Por el lado peruano, se espera la participación de figuras como Alonso Correa, Sol Aguirre, Miguel Tudela, Daniella Rosas, Catalina Zariquiey, Arena Rodríguez, entre otros talentos del Team Perú, que llega motivado tras su destacado desempeño internacional en torneos recientes.

El evento repartirá US $22,500 en premios, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres, reafirmando el compromiso del campeonato con la equidad de género y el desarrollo del surf profesional en la región.