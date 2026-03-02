Últimas Noticias
Diego Elías y Juan Pablo Varillas recibieron departamentos del IPD por Lima 2019

Diego Elías fue uno de los once medallistas de oro en Lima 2019.
Diego Elías fue uno de los once medallistas de oro en Lima 2019. | Fuente: IPD
Lucia Céspedes Millares

por Lucia Céspedes Millares

·

El ente del Estado les entregó las viviendas por las medallas logradas en squash y tenis, respectivamente, durante los Juegos Panamericanos.

Pasados 2 395 días de la finalización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, dos deportistas nacionales recibieron los departamentos en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, prometidos por el Instituto Peruano del Deporte para los medallistas de dicha competición.

Los atletas reconocidos fueron Diego Elías, quien obtuvo el oro en la modalidad individual masculina de squash, y Juan Pablo Varillas, que se colgó la medalla de bronce por duplas en tenis.

Durante la entrega, el campeón mundial de squash se mostró contento por la gestión del IPD para los medallistas. "Dimos todo por representar bien al país y uno se siente muy feliz por este reconocimiento. Agradezco al IPD por cumplir con los deportistas", mencionó Elías.

El squashista recibió las llaves junto a sus padres.
El squashista recibió las llaves junto a sus padres. | Fuente: IPD

El tenista peruano no pudo estar en la ceremonia, dado que se encuentra fuera del país entrenando para una nueva competición. El IPD ha entregado a la fecha 63 de los 65 departamentos previstas, acción realizada en el marco de la ley N.° 30949, que premia a los deportistas y para deportistas que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en Lima 2019.

Juan Pablo Varillas fue dupla de Sergio Gladós en Lima 2019.
Juan Pablo Varillas fue dupla de Sergio Gladós en Lima 2019. | Fuente: IPD
diego elias Juan Pablo Varillas Lima 2019 Juegos Panamericanos ipd

