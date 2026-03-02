Diego Elías y Juan Pablo Varillas recibieron departamentos del IPD por Lima 2019

El ente del Estado les entregó las viviendas por las medallas logradas en squash y tenis, respectivamente, durante los Juegos Panamericanos.

Pasados 2 395 días de la finalización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, dos deportistas nacionales recibieron los departamentos en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, prometidos por el Instituto Peruano del Deporte para los medallistas de dicha competición.

Los atletas reconocidos fueron Diego Elías, quien obtuvo el oro en la modalidad individual masculina de squash, y Juan Pablo Varillas, que se colgó la medalla de bronce por duplas en tenis.

Durante la entrega, el campeón mundial de squash se mostró contento por la gestión del IPD para los medallistas. "Dimos todo por representar bien al país y uno se siente muy feliz por este reconocimiento. Agradezco al IPD por cumplir con los deportistas", mencionó Elías.