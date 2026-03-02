Arturo Vidal reveló a Jefferson Farfán quién pintó en el vestuario del Nacional: "Por aquí pasó el campeón de América"

Los duelos entre Perú y Chile siempre fueron candentes. Se le denominan el 'Clásico del Pacífico' y uno de sus grandes protagonistas es Arturo Vidal, quien en una reciente entrevista revivió cómo fue jugar estos encuentros.

"Me gustan, me gustan. Contra Perú, contra Argentina. Calientes sí", fue lo que dijo el conocido 'Rey Arturo' en diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados'.

Además, Vidal fue consultado sobre la frase “Por aquí pasó el campeón de América”, que fue escrita por la Selección de Chile en el Estadio Nacional cuando visitó Perú.

"Ahí fue una pelea que hubo. Yo me acuerdo que escribimos, pero era porque hubo un desafío de Perú ante nosotros. No es que uno dijo yo, fue de todos. Ah para que respeten al campeón", aseguró.

"Uno tiene que respetar, pero fue una pelea que hubo y como que le quisimos decir ahí", destacó Vidal, que fue campeón de la Copa América en 2025 y 2016.