Rumbo a Lima 2027: Comité Organizador y Panam Sports inician reuniones rumbo a la competencia más importante de América

Sergio Ludeña, presidente del IPD, ratificó el compromiso del presidente de la República, José Jerí, de darle la mayor prioridad a dicho evento.

Con el objetivo de fortalecer las coordinaciones técnicas y avanzar a paso firme hacia el éxito de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, se inició en la capital peruana la primera reunión del Comité Organizador y la Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports, como parte de una agenda de trabajo que se prolongará hasta el próximo jueves y que incluye la visita a las sedes que albergarán al evento polideportivo más grande e importante de América, previsto para julio del próximo año.

Tras expresar su saludo a la delegación de Panam Sports, encabezada por su presidente, Neven Ilic, el titular de Comité Organizador de Lima 2027 y máxima autoridad del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, ratificó el compromiso del Gobierno del presidente de la República, José Jerí, de darle la mayor prioridad a dicho evento, en el marco de los compromisos contractuales asumidos por el país.

“Estamos trabajando para que se cumpla el 100% con la meta que nos hemos trazado que es el de tener los mejores Juegos de la historia”, indicó, al resaltar que “Perú seguirá siendo ejemplo de infraestructura y organización de eventos deportivos en la región”.

Destacó, en este marco, el apoyo que desde el IPD se brinda a los deportistas y paradeportistas de alto rendimiento para que sigan consiguiendo medallas. “Tenemos cuatro programas claves para la subvención, como son el Programa de Apoyo al Deportista, el Programa Nacional de Maratonistas, el Ciclo Olímpico y el Programa Lima 2027. Esta última iniciativa reúne y respalda a todos los atletas que representarán al Perú en la máxima cita deportiva del continente”, manifestó.



Lima 2027 toma fuerza

Por su parte, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, agradeció la gestión del presidente del IPD en la organización de los Juegos. “A partir de su llegada los Juegos Panamericanos de Lima 2027 han tomado fuerza, una fuerza que estábamos buscando hace un tiempo”, afirmó.

Indicó que Panam Sports “es una organización que va a estar al lado de ustedes todos los días para ayudar, para prender luces, para dar palabras de aliento”.

Perú recibirá por segunda vez el evento; la primera fue en 2019. Será la tercera ciudad en albergar los Juegos Panamericanos en dos ocasiones, junto con Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg, Canadá (1967 y 1999).