Pamela López aconseja a Pamela Franco “casarse de negro” en posible boda con Christian Cueva: “Como su corazón”

Pamela López aconseja a Pamela Franco
Pamela López aconseja a Pamela Franco "casarse de negro" en posible boda con Christian Cueva. | Fuente: Instagram (pamelalopezoficial)/(cueva10oficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

“Me encanta que ocupe mi lugar, sentirá lo que yo sentí”, expresó Pamela López al hablar de la posible boda entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Pamela López se refirió a una posible boda entre Pamela Franco y Christian Cueva. La trujillana de 38 años afirmó estar a favor de que su —todavía— esposo contraiga nupcias en un futuro cercano con la cumbiambera con el fin de que ella “sienta” todo lo que vivió en los más de diez años de relación.

Fue durante una entrevista en el podcast Q’Bochinche, con Samuel Suárez y Ric La Torre, que la empresaria y animadora recalcó que “estaría encantada” de que Pamela Franco “ocupe su lugar” en la vida sentimental del futbolista peruano.

“A mí me encanta que la señora clandestina (Pamela Franco), hoy oficializada, ocupe mi lugar. Me encantaría que eso suceda porque solo ahí va a saber todo lo que yo sentí”, manifestó López aprobando la unión entre el padre de sus hijos y la cantante de cumbia.

En ese sentido, Pamela López mencionó estar a favor de la boda entre Franco con Cueva, a quien ya solicitó el divorcio. “Ella sabrá si es una bendición o es la ‘saladera’”, acotó.

Seguidamente, Samuel Suárez mencionó no creer que Pamela Franco “se case de blanco” por lo que pidió a Pamela López darle “un consejo” para la eventual boda con Cueva.

“Ella se puede casar de negro, como viuda negra. Yo me casé con un vestido color ivory. Yo pienso como su corazón, negro. Además, no pasa de moda. Negro con negro pega. Combina con todo”, respondió López causando risa a los conductores, quienes compararon el pedido de López con la letra de la canción Mi Mayor Venganza, de La India.

Pamela López afirma que abogados de Christian Cueva no atienden su pedido de divorcio.
Pamela López afirma que abogados de Christian Cueva no atienden su pedido de divorcio. | Fuente: Instagram

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco. El futbolista peruano mencionó que ya piensa en un eventual matrimonio con la cantante de cumbia, quien lanzó su reciente éxito El perro del hortelano.

Fue en una entrevista con Daniel Marquina y Mariella Zanetti, en radio MegaMix, que el futbolista peruano confesó lo que piensa de su relación para el 2026. “Sí o sí se tiene que dar (la boda)”, expresó el popular ‘Aladino’.

"Primero estoy saliendo de un tema legal. Pero sí, me gustaría casarme. Quiero acabar el año bien. Eso es lo importante. Comenzar un año nuevo. [El matrimonio] sería de mitad de año de 2026 para adelante”, declaró el exvolante de la Selección Peruana.

Por otro lado, no descartó tener hijos con la intérprete de Dile la verdad. “Sí, lo hablamos. Pero siempre, nuestra prioridad es ver por nosotros y nuestros hijos”, sostuvo.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva.
Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López reiteró su pedido de divorcio a Christian Cueva

Pamela López reiteró su pedido de divorcio a Christian Cueva y volvió a referirse sobre Pamela Franco, actual pareja del futbolista.

La trujillana comentó una entrevista que le hizo Magaly Medina a Vanesaa Pumarica, examiga de Pamela Franco, quien mostró su extrañeza del no divorcio del deportista con López para estar junto a la cumbiambera.

Al respecto, López señalo estar de acuerdo con Pumarica: “Creo que podemos ser ‘pinkys’”, expresó. Acto, seguido se dirigió a las cámaras del set de Magaly TV: La Firme para dirigirse al padre de sus hijos y volver a hacerle el pedido de divorcio.

“Señor Christian Alberto Cueva Bravo, alias ‘Chancaca’. Por favor, le solicito públicamente a usted y a su gran staff de abogados flamantes que se ponen la camiseta que me ayuden a firmar el divorcio. Necesito liberarme de usted para siempre”, sostuvo.

En efecto, Pamela López aseguró que estuvo buscando a los abogados de Cueva sin recibir ninguna respuesta. “No me dan ningún pretexto. No responden nada. Imagínate. Ya le hice un llamado en mil idiomas y nada”, dijo.

De igual manera, mencionó la posibilidad de que Christian Cueva se niega a darle el divorcio tras año y medio de confirmar su separación.

“No me responden nada, salvo que no le dé la gana, porque eso es lo que me demuestra. De repente, quiere seguir atado a mí, son trece años [que estuvimos juntos]. Todavía no me supera”, manifestó en el set del programa.

Eso no es todo. Pamela López también se refirió a Pamela Franco. “¿Ella tiene ganas de llegar al altar y esas cosas, ¿no?”, se preguntó ante las risas de Magaly Medina. “Ella solo sabe ser la clandestina oficializada. Solo en Halloween fue la oficial”, exclamó.

