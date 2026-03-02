Pamela López aconseja a Pamela Franco “casarse de negro” en posible boda con Christian Cueva: “Como su corazón”

Pamela López se refirió a una posible boda entre Pamela Franco y Christian Cueva. La trujillana de 38 años afirmó estar a favor de que su —todavía— esposo contraiga nupcias en un futuro cercano con la cumbiambera con el fin de que ella “sienta” todo lo que vivió en los más de diez años de relación.

Fue durante una entrevista en el podcast Q’Bochinche, con Samuel Suárez y Ric La Torre, que la empresaria y animadora recalcó que “estaría encantada” de que Pamela Franco “ocupe su lugar” en la vida sentimental del futbolista peruano.

“A mí me encanta que la señora clandestina (Pamela Franco), hoy oficializada, ocupe mi lugar. Me encantaría que eso suceda porque solo ahí va a saber todo lo que yo sentí”, manifestó López aprobando la unión entre el padre de sus hijos y la cantante de cumbia.

En ese sentido, Pamela López mencionó estar a favor de la boda entre Franco con Cueva, a quien ya solicitó el divorcio. “Ella sabrá si es una bendición o es la ‘saladera’”, acotó.

Seguidamente, Samuel Suárez mencionó no creer que Pamela Franco “se case de blanco” por lo que pidió a Pamela López darle “un consejo” para la eventual boda con Cueva.

“Ella se puede casar de negro, como viuda negra. Yo me casé con un vestido color ivory. Yo pienso como su corazón, negro. Además, no pasa de moda. Negro con negro pega. Combina con todo”, respondió López causando risa a los conductores, quienes compararon el pedido de López con la letra de la canción Mi Mayor Venganza, de La India.