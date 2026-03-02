Arley Rodríguez lamentó penal no cobrado ante Universitario: "Tú sabes cómo es la cosa"

Arley Rodríguez criticó el arbitraje de Joel Alarcón tras la derrota de FC Cajamarca ante Universitario en el estadio Monumental.

Universitario de Deportes venció por 1-0 a FC Cajamarca con un gol de Lisandro Alzugaray. El cuadro crema no tuvo un buen rendimiento y hasta peligró su victoria en una jugada protagonizada por Arley Rodríguez.

Al final del partido, el colombiano Rodríguez mostró su molestia por el arbitraje de Joel Alarcón. "La primera de (Anderson) Santamaría era roja. Hemos visto partidos que con menos han sacado roja, la de Grau con San Pablo es roja. Santamaría sube el pie, ni amarilla le sacó", apuntó.

Asimismo, el exjugador de Alianza aseguró que el arquero Diego Romero sí le cometió penal. "El árbitro dice que no… quedémonos con esa. La imagen se ve. Él me dice que yo lo busco, pero si yo voy en velocidad y él viene, obvio… he visto la de Garcés… En redes sociales está todo, si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a ver la de Santamaría", expresó.

Rodríguez no quiso ampliar su crítica contra el arbitraje por precaución a una posible sanción, tal como le sucedió a su compañero Pablo Lavandeira.

"No quiero entrar ahí en esa polémica, porque de pronto se habla de más y tú sabes cómo es la cosa. Para mí en lo personal, es roja. Para mí fue penal, pero son decisiones que se toman ahí. El VAR con las pulsaciones más tranquilas podía al menos revisar la jugada", culminó.

“La primera de Fara es roja. Sube el pie donde no debe y ni amarilla le sacó. Si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a verla. El VAR con las pulsaciones más tranquilas pudo revisar la jugada”



Arley Rodríguez, jugador de FC Cajamarca.



🎥… pic.twitter.com/23YPAXWdDA — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 2, 2026

¿SE DEBIÓ REVISAR LA JUGADA DE ROMERO Y ARLEY RODRÍGUEZ? 👀



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/0EovWrybrd#HablemosDeMAX



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/t6xdqmn6IS — L1MAX (@L1MAX_) March 2, 2026

Tabla de posiciones del Torneo Apertura en Liga 1 2026 EN VIVO