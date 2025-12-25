El Gobierno de Donald Trump evalúa convertir depósitos en centros de detención para inmigrantes

La información ha sido revelada por la prensa estadounidense, que afirma haber tenido acceso a documentos internos de la ICE, la policía federal de inmigración, según cita la agencia RFI.

El plan que se está debatiendo tiene como objetivo acelerar las operaciones de detención y expulsión, que se han multiplicado desde que Trump volvió al poder.

La administración Trump estaría negociando la compra de siete depósitos, destinados generalmente a grandes empresas de transporte y reparto, pero que en este caso se transformarían en centros de detención para migrantes.

Con el doble de tamaño que los centros utilizados actualmente, que están superpoblados, estos almacenes podrían albergar a cerca de 80 000 personas en espera de ser deportadas.

El Gobierno del republicano espera así poder dar un paso más en su política contra la inmigración ilegal.

Centros de detención con condiciones “inhumanas”

Desde el regreso al poder del republicano Donald Trump a principios de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona estas operaciones, ha puesto en marcha métodos muy controvertidos. Los centros de detención suelen ser objeto de críticas por sus condiciones, calificadas de “difíciles” o incluso “inhumanas” por numerosas organizaciones.

Varios inmigrantes han fallecido allí durante su detención. A pesar de las críticas, las autoridades estadounidenses siguen decididas a continuar con sus medidas contra los extranjeros en situación irregular, pues era una promesa electoral del presidente Trump.