Caso Epstein: emails en nuevo lote de archivos hablan de "chicas" en un viaje del expríncipe Andrés a Perú

Un nuevo lote de archivos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluye correos electrónicos que mencionan "chicas" en el contexto de un viaje a Perú vinculado al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor.

Los documentos, parte de la octava publicación desde el viernes pasado y la más grande hasta el momento con más de 11 000 archivos, muestran intercambios entre Ghislaine Maxwell, socia de Epstein condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, y otra persona bajo el alias 'El Hombre Invisible', asociado a dos direcciones de correo electrónico listadas en la guía telefónica de Epstein bajo 'Duque de York', título nobiliario que ostentó el expríncipe.

El intercambio comienza el 27 de febrero de 2002, cuando Maxwell recibe un correo de una dirección identificada como "Juanesteban Ganoza" sobre planes para una visita a Perú, sugiriendo actividades como paseos a caballo y almuerzos en restaurantes.

Al final del mensaje, Ganoza pregunta: “Sobre las niñas... ¿cuántos años tiene? Dudo que encuentre a alguien aquí, pero podemos intentarlo”, según detalla la BBC.

Maxwell reenvía este correo a "El Hombre Invisible" en abx17@dial.pipex.com, junto con el mensaje “¿Qué piensas?”.



El 28 de febrero de 2002, 'El Hombre Invisible' responde desde otra cuenta, aace@dial.pipex.com, que figura en la guía de Epstein. “En cuanto a las chicas, bueno, ¡eso lo dejo enteramente en manos de ti y de Juan Estoban!”, dice el correo, según reporta la BBC.

El 3 de marzo de 2002, Maxwell reenvía otro mensaje a la misma dirección, que comienza diciendo: “Pensé que le gustaría ver lo que le envié” y continúa “un poco de turismo, un poco de turismo con dos patas (léase inteligente, bastante divertido y de buena familia) y será muy feliz".

"Sé que puedo contar contigo para que lo pases genial y que solo le presentarás a amigos en quienes confíes y en quienes confíes para que sean amables, discretos y divertidos. No quiere leer sobre ningún viaje en los periódicos, a quién o qué vio”, se lee en el mismo mensaje de acuerdo con la información difundida por la BBC.



The Guardian, que también analizó los documentos, reporta que estos correos de 2002 parecen brindar más información sobre la relación entre Mountbatten-Windsor y Epstein, y menciona que fotografías tomadas poco después muestran al expríncipe en una visita oficial a Perú.

Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente cualquier irregularidad y ha dicho que no “vio, presenció ni sospechó ningún comportamiento del tipo que posteriormente condujo a su arresto y condena [de Epstein]”, según recuerda la BBC.



La BBC indicó en su informe de este martes que se puso en contacto con el equipo de Mountbatten-Windsor para obtener una respuesta, y señaló que los correos no indican ninguna irregularidad.

El origen del caso Jeffrey Epstein se remonta a 2008, cuando llegó a un acuerdo con fiscales tras acusaciones de abuso sexual a una menor de 14 años en Florida, evitando una pena severa de prisión. Once años después, fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores y murió en prisión en 2019, declarado suicidio.

Solicitud formal de entrevista al expríncipe Andrés

Otro documento clave en este lote, fechado el 3 de abril de 2020, es una solicitud formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades británicas para ayudar a organizar una entrevista con “Su Alteza Real el Príncipe Andrés Alberto Christian Eduardo” en relación con la investigación sobre Epstein.

La carta afirma que “el príncipe Andrés puede haber sido testigo y/o participante en ciertos eventos relevantes para la investigación en curso”, y agrega que “la evidencia documental descubierta” había “revelado información que sugería que el príncipe Andrés tenía conocimiento de que [Ghislaine] Maxwell reclutaba mujeres para participar en actos sexuales con Epstein y otros hombres”, según detalla la BBC.

La misiva aclara que “el príncipe Andrés no es actualmente objeto de la investigación y las autoridades estadounidenses no han reunido hasta la fecha pruebas de que haya cometido ningún delito según la legislación estadounidense”.

La solicitud propone tres opciones: una entrevista voluntaria por autoridades estadounidenses, una por autoridades británicas con preguntas específicas, o una entrevista obligatoria bajo juramento.

Junto a la carta, se incluyen cuatro páginas de preguntas sobre la relación financiera de Mountbatten-Windsor con Epstein y su vínculo con Maxwell.

La agencia de noticias EFE reporta que los documentos también revelan que el FBI intentó interrogar a Mountbatten-Windsor sobre sus vínculos con otro delincuente sexual, Peter Nygard, y que la policía metropolitana de Gran Bretaña contactó al FBI el mes pasado sobre investigaciones en curso relacionadas con Epstein.

Andrés Mountbatten-Windsor perdió su título de duque de York en octubre pasado debido al escrutinio por sus vínculos con Epstein, y en noviembre, el rey Carlos III le retiró el título de príncipe, obligándolo a mudarse de su residencia real.

El caso Epstein y publicaciones recientes

La publicación de los archivos en las últimos días responde a la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso tras presión bipartidista, que requería divulgar todo el material antes del 19 de diciembre.

Las publicaciones previas, iniciadas el viernes pasado, incluyen correos electrónicos como uno de 2001 desde "A" en "Balmoral", preguntando a Maxwell “¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?”, según reportan la BBC y The Guardian.

Como se sabe, Balmoral es el nombre como se le conoce a un castillo situado en Escocia, que es propiedad de la familia real británica.

El lote también incluye menciones a Donald Trump, como correos afirmando que voló al menos ocho veces en el jet de Epstein entre 1993 y 1996.

El Departamento de Justicia advierte que “algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, en un comunicado publicado en X.