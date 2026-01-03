Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ministerio del Interior anunció restricciones migratorias para venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en el Palacio de Miraflores, residencia presidencial en Caracas.
Nicolás Maduro fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en el Palacio de Miraflores, residencia presidencial en Caracas. | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que estas acciones entrarán en vigor de manera inmediata y se ejecutarán a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció la implementación de nuevas medidas migratorias dirigidas a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que estén relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, la entidad informó que estas acciones entrarán en vigor de manera inmediata y se ejecutarán a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Mininter precisó que las disposiciones contemplan la restricción de ingreso al país de personas que hayan sido sancionadas, como parte del ejercicio de la soberanía nacional y en resguardo del orden interno y seguridad nacional.

La medida, agregó, tiene como objetivo impedir “que utilicen al Perú para evadir la justicia”.

"Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad"

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció en sus redes sociales luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro y su esposa, tras un operativo ejecutado por Estados Unidos en Venezuela.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario expresó que "Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad" y que, desde este sábado, 3 de enero, "muchas familias podrán reencontrarse en su país".

En esa línea, sostuvo que el Perú brindará "facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria".

"Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad (...). De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos", expresó.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Mininter Nicolás Maduro Venezuela Migraciones

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA