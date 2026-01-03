Internacionalista Francisco Belaunde advierte de una posible nueva ola migratoria si el conflicto en Venezuela se prolonga

En RPP, el internacionalista Francisco Belaunde afirmó que el propósito del ataque militar de EE. UU. a Venezuela es evidente: "tumbarse al régimen [de Nicolás Maduro]".

En una entrevista con RPP, señaló que el propósito de las maniobras militares estadounidenses es claro. "Obviamente, el objetivo final es tumbarse al régimen [de Nicolás Maduro]", afirmó Belaunde.



Belaunde indicó que, tras la agresión militar norteamericana, surge una serie de interrogantes. "La pregunta es si lo que se busca es capturar a los altos jerarcas del régimen o tal vez matarlos también”, dijo.



El también profesor universitario consideró que uno de los puntos críticos es qué ocurrirá si el Gobierno venezolano cae.



"¿Qué pasa después? Por ejemplo, está en Venezuela el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y las disidencias de las FARC. ¿Cómo van a reaccionar esos grupos? ¿Cómo va a reaccionar las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Se va a plegar a un nuevo gobierno? ¿Sale de repente Edmundo González pidiendo a los militares venezolanos que le obedezcan a él? No lo sabemos. En este caso cualquier escenario es posible", sostuvo.



El riesgo de una crisis humanitaria



Ante la ofensiva militar, el presidente Nicolás Maduro ha declarado un estado de conmoción exterior y ha hecho un llamado desesperado a la lucha armada. Para Belaunde, esta es una reacción previsible de alguien que ve su permanencia en peligro.



"Está tratando de sobrevivir como presidente, porque sabe que todo este ataque en el fondo está destinado a sacarlo del poder. Entonces, es un intento de mantenerse en el poder como sea", explicó.



En ese contexto, Francisco Belaunde advirtió sobre las consecuencias legales y sociales del ataque de EE. UU. y expresó su temor respecto a una posible prolongación del conflicto.



"Esperaremos, en todo caso, que esto no conlleve un enfrentamiento que se extienda, ya que sería gravísimo, porque ahí sí podríamos tener una nueva ola migratoria de venezolanos, si es que se extienden los enfrentamientos y no cae el régimen y, entonces, se produce una especie de guerra civil o de guerra prácticamente dentro de Venezuela", añadió.