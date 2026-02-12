Elecciones 2026: así quedó el orden de los partidos políticos en la cédula de votación tras el sorteo de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este jueves el sorteo para definir la ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación en las elecciones generales 2026, que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.
En los comicios 2026, participarán 36 partidos políticos con candidaturas presidenciales y congresales y dos que solo han presentado listas para el Parlamento, que desde mediados de este año estará dividido en diputados y senadores.
El partido Alianza Venceremos, presidida por el candidato presidencial Ronald Hidalgo, encabezará la cédula de sufragio, mientras que el Partido Morado, que postula a Mesías Guevara, ocupará la última posición.
El sorteo determinó que las organizaciones políticas aparecerán en la cédula de votación en el siguiente orden:
1. Venceremos
2. Partido Patriótico del Perú
3. Obras
4. Frepap
5. Partido Demócrata Verde
6. Partido del Buen Gobierno
7. Perú Acción
8. PRIN
9. Progresemos
10. SíCreo
11. País Para Todos
12. Frente de la Esperanza 2021
13. Perú Libre
14. Ciudadanos por el Perú
15. Primero La Gente
16. JPP
17. Podemos Perú
18. Partido Democrático Federal
19. Fe en el Perú
20. Integridad Democrática
21. Fuerza Popular
22. APP
23. Cooperación Popular
24. Ahora Nación
25. Libertad Popular
26. Un Camino Diferente
27. Avanza País
28. Perú Moderno
29. Perú Primero
30. Salvemos al Perú
31. Somos Perú
32. Partido aprista Peruano
33. Renovación Popular
34. Partido Demócrata Unido Perú
35. Fuerza y Libertad
36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
37. Unidad Nacional
38. Partido Morado
Características de la cédula de votación
La cédula de votación para los próximos comicios tendrá un tamaño de mínimo de 42 cm. de ancho por 21 cm. de largo, que puede incrementarse hasta los 44 cm. de largo, según el número de organizaciones participantes.
El diseño está organizado en columnas identificadas por colores: celeste para la fórmula presidencial, rosado para senadores nacionales, marrón para senadores regionales, verde para diputados y amarillo para el Parlamento Andino.
Cada sección incluye instrucciones para el elector, el símbolo de la organización política y, en el caso de la fórmula presidencial, la fotografía del candidato.