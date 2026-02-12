Elecciones 2026: así quedó el orden de los partidos políticos en la cédula de votación tras el sorteo de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este jueves el sorteo para definir la ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación en las elecciones generales 2026, que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

En los comicios 2026, participarán 36 partidos políticos con candidaturas presidenciales y congresales y dos que solo han presentado listas para el Parlamento, que desde mediados de este año estará dividido en diputados y senadores.

El partido Alianza Venceremos, presidida por el candidato presidencial Ronald Hidalgo, encabezará la cédula de sufragio, mientras que el Partido Morado, que postula a Mesías Guevara, ocupará la última posición.

El sorteo determinó que las organizaciones políticas aparecerán en la cédula de votación en el siguiente orden:

1. Venceremos

2. Partido Patriótico del Perú

3. Obras

4. Frepap

5. Partido Demócrata Verde

6. Partido del Buen Gobierno

7. Perú Acción

8. PRIN

9. Progresemos

10. SíCreo

11. País Para Todos

12. Frente de la Esperanza 2021

13. Perú Libre

14. Ciudadanos por el Perú

15. Primero La Gente

16. JPP

17. Podemos Perú

18. Partido Democrático Federal

19. Fe en el Perú

20. Integridad Democrática

21. Fuerza Popular

22. APP

23. Cooperación Popular

24. Ahora Nación

25. Libertad Popular

26. Un Camino Diferente

27. Avanza País

28. Perú Moderno

29. Perú Primero

30. Salvemos al Perú

31. Somos Perú

32. Partido aprista Peruano

33. Renovación Popular

34. Partido Demócrata Unido Perú

35. Fuerza y Libertad

36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores

37. Unidad Nacional

38. Partido Morado

Características de la cédula de votación

La cédula de votación para los próximos comicios tendrá un tamaño de mínimo de 42 cm. de ancho por 21 cm. de largo, que puede incrementarse hasta los 44 cm. de largo, según el número de organizaciones participantes.

El diseño está organizado en columnas identificadas por colores: celeste para la fórmula presidencial, rosado para senadores nacionales, marrón para senadores regionales, verde para diputados y amarillo para el Parlamento Andino.

Cada sección incluye instrucciones para el elector, el símbolo de la organización política y, en el caso de la fórmula presidencial, la fotografía del candidato.