"Si se dan las circunstancias aceptaría": Adolfo Chuiman no descarta el regreso de Peter a 'Al fondo hay sitio'

Adolfo Chuiman habló sobre la posibilidad de volver a la serie Al fondo hay sitio, producción en la que interpretó durante años al mayordomo Peter. El actor explicó que hasta el momento no ha recibido una convocatoria para la nueva temporada, sin embargo, señaló que no cierra la puerta a un eventual retorno.
"No me han llamado para volver a la serie este año", declaró el intérprete, quien se retiró del programa hace dos temporadas junto a otros integrantes del elenco.
En caso de que lo vuelvan a convocar, Chuiman aseguró que evaluaría bien la propuesta antes de tomar una decisión.
"Si me vuelven a llamar tendría que pensarlo y ver bien las cosas. No descarto nada, siempre hay que pensar bien y si se dan las circunstancias aceptaría, pero si no… sigo para adelante", manifestó a Trome.
Por qué Adolfo Chuiman se fue de Al fondo hay sitio
Adolfo Chuiman señaló que su salida de Al fondo hay sitio estuvo relacionada con aspectos personales y con el ritmo de trabajo que mantenía en ese momento.
"Tuve que renunciar a la serie por unas cosas extra que pasaron dentro de mi carrera que no prefiero hacerlas públicas. Estuve grabando ocho años Al fondo hay sitio en Lima y un año y medio en Pachacámac, eso fue lo que me chocó un poco, también porque son dos horas de ida y dos horas de regreso, entonces el cuerpo ya no daba, sentí como una especie de ataque de nervios. Es que mi carrera ha sido incansable, maratónica. Mi casa solo era para dormir", explicó.
Sin embargo, señaló que eso no le ha quitado la satisfacción que siente por haber sido testigo del gran éxito de la serie y del cariño que el público mantiene por su personaje.
"Tuve la satisfacción de tener el más alto rating con Al fondo hay sitio interpretando a Peter McKay; aunque en la serie lo mataron, el público pidió que vuelva, así que tuvieron que revivirme. Ahora es peor, los carros paran y me preguntan cuándo voy a volver", declaró al canal de YouTube Mario Noticias Perú.
Adolfo Chuiman es considerado una leyenda de la televisión peruana que, además de haber formado parte de Al fondo hay sitio, integró el elenco de programas como Risas y Salsa, Taxista Ra Ra, Mil Oficios y De Vuelta al Barrio.