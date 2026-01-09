¿Cuál es el futuro político en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de EE.UU.?

Nancy Arellano, presidenta y fundadora de la organización ‘Veneactiva’, sostuvo que el régimen chavista solo ha mencionado que habrá excarcelaciones y queda en la expectativa cuáles fueron los términos o razones del anuncio del presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

"El término que usó Jorge Rodríguez fue excarcelar, lo que quiere decir que además hay mucha expectativa sobre cuáles son los términos. Si va a haber régimen de presentación, si realmente, porque no habló de liberar, no habló de amnistiar. Entonces, ahí se abre, por supuesto, en qué términos y condiciones. Además, quisieron hacerle ver como si fuese un gesto de paz por parte del chavismo", declaró en Ampliación de Noticias.

"(…) parte de la incertidumbre que hay en torno a esto, además de los términos, son los tiempos, porque parece que hasta ahora ha habido un modus operandi de sacar a las personas en carros con los vidrios ahumados, con los vidrios tintados, y soltarlas", añadió.

¿Cuál es el futuro político de Venezuela?

Por otro lado, sostuvo que Venezuela se encuentra en una "transición hacia la política" en un contexto donde el chavismo busca transmitir discursos a un determinado público.

"Una primera fase de ruta o viabilización hacia la repolitización del país -volver al concurso de lo político- requiere bisagras (…) Tenemos la muestra de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, manejando ejecutivo y legislativo y juramentándose. Se juramentaron ambos el mismo día. Luego tenemos estos signos y dos discursos: un discurso hacia sus bases y un discurso hacia Estados Unidos y el mundo de lo político. Son discursos que opera sobre lo pre político para contener tensiones y un discurso que opera. ¿Cuánto aguanta eso? Es una pregunta importante", declaró.

Respecto al futuro de Venezuela, Nancy Arellano sostuvo que "habrá probablemente una agudización de las contradicciones" respecto en el propio chavismo porque "dentro de ese grupo hay una mezcla de una izquierda a la vieja usanza y grupos revolucionarios para estatales".

La situación "puede llevar a confrontaciones que pueden terminar siendo muy peligrosas si no hay un control efectivo del territorio y la cooperación necesaria con poder de fuego para poder viabilizar las condiciones mínimas para restablecer el orden".

Impacto en Corina Machado

Por otro lado, Nancy Arellano sostuvo que entre el 20 % y 30 % de venezolanos en el exterior puede retornar a Venezuela por reunificación familiar si es que se dan "las condiciones mínimas de seguridad y el arranque de la transición".

"Muchos no han podido insertarse, no solamente por temas que tengan que ver con la documentación en materia de identidad, que ya es suficiente barrera, sino además la documentación sobre sus títulos", mencionó Arellano.

Sobre la reunificación familiar Arellano dijo que es uno de los temas "que más ha movilizado el voto hacia Edmundo González y María Corina Machado".

"Ese fue el parteaguas que marcó ya un límite, un punto de no retorno en la relación que pudo haber intentado sostener el populismo chavista, separando el tema militar, separando el tema del uso de la fuerza. La popularidad del chavismo rompe cuando rompe la familia venezolana, sobre todo un país que por 200 años jamás tuvo una historia de emigración", declaró en RPP.