“El sufrimiento ha sido incomparable”: peruano tiene esperanza de que su esposa será liberada tras información de excarcelaciones en Venezuela

Huamanchuco señaló que sintió mucha emoción al conocer la noticia sobre los cinco españoles que fueron liberados en Venezuela. | Fuente: RPP

Renzo Huamanchumo Castillo, peruano que pasó alrededor de 10 meses en prisión tras ser acusado de supuestamente preparar un plan para asesinar a Nicolás Maduro, comentó que la información de las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, le dio esperanza de que su esposa de origen venezolano, Rosa Carolina Chirino Zambrano, retenida por las fuerzas del régimen chavista desde setiembre de 2024, será próximamente liberada.

“Todo este tiempo ella ha estado secuestrada sin ningún valor. Ella es completamente inocente. Toda la familia estamos completamente entusiasmados de que ese momento de su libertad va a llegar, ahora se siente un poquito más creíble de que verdaderamente sí la vamos a poder abrazar, de que sí va a poder estar con sus hijos, de que sí va a poder estar conmigo, de que ya ese escenario de estar separados por tanto tiempo ya llegue a ese final porque el sufrimiento ha sido incomparable. […] Esta noticia verdaderamente nos da esa esperanza de que por fin ya va a poder salir”, expresó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Huamanchuco señaló que sintió mucha emoción al conocer la noticia sobre los cinco españoles que fueron liberados en Venezuela. Se tratan de Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel, con quienes, según relató el peruano-estadounidense, estuvo retenido en la cárcel ‘Rodeo I’.

“Saber de que ellos han salido, le voy a decir algo. A mí [se] me salieron lágrimas cuando hablé con la hermana de José, porque ella y yo hemos estado comunicados desde que yo salí”, relató.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Cargos que enfrentó Huamanchumo y su esposa en Venezuela

Renzo Huamanchumo Castillo relató que todos los extranjeros que fueron encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro fueron acusados de “espionaje” en un primer momento. Sin embargo, posteriormente ello cambió y pasaron a enfrentar cargos por terrorismo. En el caso de los venezolanos, fueron acusados de terrorismo y traición a la patria.

“Traición a la patria viene con 30 años mínimo. Entonces, para que un venezolano escuche eso, es que se sabe que se va a quedar en la prisión por el resto de su vida”, relató.

En esa misma línea, Huamanchumo señaló que desconoce los motivos por los que su pareja continuó encarcelada luego que él recuperara su libertad.

“No sé si esos cargos todavía van a seguir hacia ella o su amiga. […] Yo pensé que ellos iban a salir hace tiempo, así como pasó antes con los otros americanos que tenían sus novias, que salieron después de unos meses, pero a ellas las han mantenido, entonces uno no sabe qué hacer”, sostuvo.

Peruanos detenidos en Venezuela

Al final de la entrevista, Renzo contó que, aparte de Marco Antonio Madrid y Ricardo Meléndez, peruanos que según el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, permanecen encarcelados en Venezuela; hay otros dos connacionales más en las mismas condiciones. Se tratan de Mariaelena Chung, quien se encuentra recluida en la prisión ‘La Crisálida’, y su esposo Arturo Paredes.

“Ellos también son peruanos. Él está en la prisión de ‘Rodeo I’ conmigo y su esposa está en la misma prisión donde está mi mujer”, indicó.