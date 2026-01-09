Tensión en Europa: Rusia atacó territorio ucraniano con drones y con un misil balístico hipersónico Oréshnik

Rusia bombardeó este viernes territorio ucraniano con 36 misiles, entre ellos un misil balístico hipersónico Oréshnik, así como 242 aparatos aéreos no tripulados, en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

Añadieron que Moscú golpeó "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos.

Estos serían, según la nota rusa, infraestructuras energéticas y fábricas de producción de aparatos no tripulados en territorio enemigo.

Rusia utilizó el misil hipersónico Oréshnik para atacar la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, que recorrió su trayectoria con una velocidad de cerca de 13.000 kilómetros por hora, denunció el alcalde de la urbe, Andrí Sadovi.

"Es la primera vez que se utiliza este tipo de ataque contra Leópolis durante la guerra a gran escala. La ciudad está situada a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea. Es una clara señal para nuestros socios internacionales: la guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera", escribió el alcalde en un mensaje en Telegram.

El Kremlin acusó a Kiev de torpedear con dicho ataque las negociaciones de paz entre Rusia y EE.UU., aunque los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondieron que es Moscú quien se niega a detener los combates hasta lograr la capitulación del enemigo.Fuente: EFE

Información de Ucrania

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana reportó impactos en 19 localizaciones y que logró neutralizar 18 misiles y 226 aparatos aéreos.

Según la fuerza aérea, Rusia lanzó drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Además, el comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.30 horas del jueves y durante la noche trece misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, 22 misiles de crucero Kalibr desde aguas del mar Negro y un misil balístico de medio alcance Oréshnik desde el polígono de Kapustin Yar, en la región rusa de Ástrajan.

El blanco de este ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con drones de combate y misiles marítimos y terrestres fue la región de Kiev, donde se reportaron al menos cuatro muertos y 25 heridos.

Ucrania vs. Rusia

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Kremlin acusó a Kiev de torpedear con dicho ataque las negociaciones de paz entre Rusia y EE.UU., aunque los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondieron que es Moscú quien se niega a detener los combates hasta lograr la capitulación del enemigo.