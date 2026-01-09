Últimas Noticias
Tensión en Europa: Rusia atacó territorio ucraniano con drones y con un misil balístico hipersónico Oréshnik

Los bomberos ucranianos tratan de sofocar un fuego causado por un ataque aéreo ruso en una zona residencial de Kiev, Ucrania este viernes
Los bomberos ucranianos tratan de sofocar un fuego causado por un ataque aéreo ruso en una zona residencial de Kiev, Ucrania este viernes
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Ucrania reportó un ataque masivo con misiles y drones contra su territorio, que dejó al menos cuatro muertos en Kiev y en el que Rusia utilizó un misil hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

Rusia bombardeó este viernes territorio ucraniano con 36 misiles, entre ellos un misil balístico hipersónico Oréshnik, así como 242 aparatos aéreos no tripulados, en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

Añadieron que Moscú golpeó "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos.

Estos serían, según la nota rusa, infraestructuras energéticas y fábricas de producción de aparatos no tripulados en territorio enemigo.

Rusia utilizó el misil hipersónico Oréshnik para atacar la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, que recorrió su trayectoria con una velocidad de cerca de 13.000 kilómetros por hora, denunció el alcalde de la urbe, Andrí Sadovi.

"Es la primera vez que se utiliza este tipo de ataque contra Leópolis durante la guerra a gran escala. La ciudad está situada a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea. Es una clara señal para nuestros socios internacionales: la guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera", escribió el alcalde en un mensaje en Telegram.

El Kremlin acusó a Kiev de torpedear con dicho ataque las negociaciones de paz entre Rusia y EE.UU., aunque los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondieron que es Moscú quien se niega a detener los combates hasta lograr la capitulación del enemigo.

Información de Ucrania

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana reportó impactos en 19 localizaciones y que logró neutralizar 18 misiles y 226 aparatos aéreos.

Según la fuerza aérea, Rusia lanzó drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Además, el comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.30 horas del jueves y durante la noche trece misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, 22 misiles de crucero Kalibr desde aguas del mar Negro y un misil balístico de medio alcance Oréshnik desde el polígono de Kapustin Yar, en la región rusa de Ástrajan.

El blanco de este ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con drones de combate y misiles marítimos y terrestres fue la región de Kiev, donde se reportaron al menos cuatro muertos y 25 heridos.

Ucrania vs. Rusia

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Kremlin acusó a Kiev de torpedear con dicho ataque las negociaciones de paz entre Rusia y EE.UU., aunque los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondieron que es Moscú quien se niega a detener los combates hasta lograr la capitulación del enemigo.

Putin, quien subraya que la prioridad de la doctrina nuclear rusa es mantener la paridad estratégica con EE.UU., asegura que el armamento hipersónico ruso no tiene parangón en el mundo.
¿Qué el misil balístico Oréshnik?

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Este misil, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Putin, quien subraya que la prioridad de la doctrina nuclear rusa es mantener la paridad estratégica con EE.UU., asegura que el armamento hipersónico ruso no tiene parangón en el mundo.

Ucrania negocia en estos momentos garantías de seguridad con Occidente, lo que incluiría el despliegue de tropas europeas, con vistas a un futuro acuerdo de paz con Rusia.

Mensaje de Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió una reacción clara, sobre todo por parte de Estados Unidos, al ataque masivo anoche con misiles y drones contra territorio ucraniano que dejó al menos cuatro muertos en Kiev y en el que Rusia utilizó un misil hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

"Es necesaria una reacción clara por parte del mundo. Sobre todo por parte de Estados Unidos, cuyas señales Rusia realmente tiene en cuenta. Rusia debe recibir señales de que es su obligación centrarse en la diplomacia, y debe sentir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en asesinatos y la destrucción de infraestructuras", escribió Zelenski en un mensaje en la red social X.

Agregó que este nuevo ataque masivo sirve como un recordatorio muy claro a los socios de Ucrania de que apoyar la defensa aérea del país invadido es una prioridad permanente y subrayó que "en entregas, en producción o en acuerdos no se puede perder ni un sólo día".

