Hijo de Nicolás Maduro brinda su “apoyo incondicional” a Delcy Rodríguez tras captura de su padre: “Cuenta conmigo”

El hijo de Nicolás Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, le brindó su “apoyo incondicional” a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, designada por la Corte Suprema como la presidenta encargada de Venezuela tras la captura del líder chavista la madrugada del último sábado por las fuerzas de Estados Unidos.

“Tal vez secuestraron a Nicolás y Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca. Estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia”, señaló el Maduro Guerra.

Asimismo, el parlamentario afirmó que confía en que su padre y la primera dama estarán pronto libres y de regreso en Venezuela.

“Tengo la plena fe que más temprano que tarde estarán con nosotros. […] A ti papá, te digo: ‘hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte’. Aquí estamos cumpliendo hasta que regreses. La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a ver a los muchachos, Cilia, los vas a ver. Cilia, nos vamos a ver", añadió.

Maduro Guerra brindó estas declaraciones en medio de la sesión de instalación del periodo constitucional legislativo 2026-2031. El parlamentario propuso a su colega Jorge Rodríguez Gómez, hermano de Delcy Rodríguez, para la presidencia de la Asamblea Nacional, cargo que ocupa desde 2021.

Asimismo, en la primera vicepresidencia pidió ratificar al diputado Pedro Infante y en la segunda vicepresidencia a Grecia Colmenares.

¿Qué cargos se le imputa a Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ya se encuentran en Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense. La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, a través de su cuenta en la red social X, precisó que el líder chavista se encuentra inmerso en un proceso penal "relacionado con el narcotráfico a gran escala y delitos conexos que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas, que ha cobrado vidas estadounidenses".

En esa línea, precisó que el exmandatario chavista "ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración".

Según detalla la acusación presentada ante el tribunal, los altos funcionarios del régimen chavista, "durante más de 25 años [...], han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos".

"Nicolás Maduro Moros, el acusado, está al frente de esa corrupción y se ha aliado con sus cómplices para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos", precisa la Fiscalía.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026