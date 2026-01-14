Trump cree en posible colapso del régimen islámico en Irán, pero duda de capacidad de Reza Pahlavi de convocar apoyo en el país

El presidente Donald Trump afirmó que el régimen islámico de Irán podría colapsar a causa de las masivas protestas que sacuden el país, pero expresó serias dudas sobre la capacidad del opositor Reza Pahlavi para reunir un apoyo significativo dentro de Irán que le permita asumir el liderazgo.

En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias británica Reuters en la Oficina Oval, Trump describió a Pahlavi —hijo del derrocado sha Mohammad Reza Pahlavi y residente en Estados Unidos desde antes de la Revolución Islámica de 1979— como "muy simpático", pero cuestionó su arraigo real en el país.

"Parece muy agradable, pero no sé cómo se desenvolvería en su propio país", señaló Trump.

"No sé si su país aceptaría o no su liderazgo, y ciertamente, si lo hiciera, me parecería bien. Pero aún no hemos llegado a ese punto", agregó.

Los comentarios representan un paso más allá de las declaraciones de la semana pasada, cuando Trump descartó reunirse con Pahlavi, y se producen en medio de una ola de manifestaciones que han dejado miles de muertos en la represión gubernamental y han puesto en jaque la estabilidad del régimen clerical.

Trump reconoció que "es posible que el gobierno de Teherán caiga" por la presión popular, aunque matizó que "cualquier régimen puede fracasar" en circunstancias extremas.

"Independientemente de si cae o no, va a ser un período interesante", añadió.