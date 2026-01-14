Últimas Noticias
Trump cree en posible colapso del régimen islámico en Irán, pero duda de capacidad de Reza Pahlavi de convocar apoyo en el país

Donald Trump dio una entrevista a la agencia de noticias Reuters.
Donald Trump dio una entrevista a la agencia de noticias Reuters. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El presidente estadounidense consideró factible la caída del gobierno clerical por las protestas, pero se muestra escéptico sobre el respaldo interno al hijo del último sha, exiliado desde 1979 y figura polarizante de la oposición.

El presidente Donald Trump afirmó que el régimen islámico de Irán podría colapsar a causa de las masivas protestas que sacuden el país, pero expresó serias dudas sobre la capacidad del opositor Reza Pahlavi para reunir un apoyo significativo dentro de Irán que le permita asumir el liderazgo.

En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias británica Reuters en la Oficina Oval, Trump describió a Pahlavi —hijo del derrocado sha Mohammad Reza Pahlavi y residente en Estados Unidos desde antes de la Revolución Islámica de 1979— como "muy simpático", pero cuestionó su arraigo real en el país.

"Parece muy agradable, pero no sé cómo se desenvolvería en su propio país", señaló Trump.

"No sé si su país aceptaría o no su liderazgo, y ciertamente, si lo hiciera, me parecería bien. Pero aún no hemos llegado a ese punto", agregó.

Los comentarios representan un paso más allá de las declaraciones de la semana pasada, cuando Trump descartó reunirse con Pahlavi, y se producen en medio de una ola de manifestaciones que han dejado miles de muertos en la represión gubernamental y han puesto en jaque la estabilidad del régimen clerical.

Trump reconoció que "es posible que el gobierno de Teherán caiga" por la presión popular, aunque matizó que "cualquier régimen puede fracasar" en circunstancias extremas.

"Independientemente de si cae o no, va a ser un período interesante", añadió.

La figura de Reza Pahlavi, hijo del último sha, está presente en las protestas en Irán.
La figura de Reza Pahlavi, hijo del último sha, está presente en las protestas en Irán. | Fuente: EFE

Pahlavi, de 65 años, se ha convertido en una de las voces más visibles de la oposición desde el exterior, especialmente entre sectores monárquicos y nostálgicos del antiguo régimen imperial.

Sin embargo, la oposición iraní sigue profundamente fragmentada entre grupos ideológicos rivales y carece de una estructura organizada sólida dentro del país, lo que dificulta cualquier transición ordenada.

A pesar de sus amenazas previas de intervenir en apoyo a los manifestantes, Trump adoptó un tono cauteloso respecto a un respaldo explícito a Pahlavi como figura de recambio.

La entrevista, que duró unos 30 minutos, también abordó otros temas internacionales y domésticos.

Entre otros temas, Trump culpó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski por el estancamiento en las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia, desestimó las críticas republicanas a la investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y defendió la necesidad de lealtad partidaria ante sus decisiones.

Además, adelantó que este jueves recibirá en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en el contexto de la reciente intervención estadounidense en Venezuela.

