Claves para comprender la crisis en Irán: desde el descontento social, el retorno de la monarquía y las amenazas de Trump

Irán afronta más de dos semanas de protestas que tienen en vilo al régimen del ayatolá Alí Jamenei y ponen en riesgo los 47 años de la República Islámica.

La ola de protestas se desató el 28 de diciembre pasado por parte de un grupo de comerciantes del Gran Bazar de Teherán, en la capital iraní, y fue extendiéndose a distintas partes del país con una agenda en común: el disgusto por la crisis económica del país.

Descontento social por la crisis económica

El país afronta una inflación anual superior al 42 %, marcada por el desplome del rial (moneda local) y el aumento de los precios de la carne, el arroz y otros alimentos básicos de la canasta familiar.

En diciembre, el gobierno iraní introdujo un nuevo nivel de precios para la gasolina subsidiada a nivel nacional, lo que incrementó el precio de uno de los combustibles más baratos del mundo y aumentó la presión sobre la población.

A la crisis económica, se suman otras problemáticas paralelas que han agravado el descontento social, en medio de las sanciones impuestas al régimen iraní por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su programa nuclear.

Irán atraviesa 17 días de movilizaciones seguidas. | Fuente: EFE

El país también sufre de una crisis energética y una grave escasez de agua debido a una sequía prolongada.

El descontento social no es nuevo y ya se ha manifestado anteriormente, con protestas masivas registradas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció tras ser detenida por la “Policía de la Moral” – escuadra encargada de hacer respetar el código vestimentario a las mujeres –.

¿El retorno de la monarquía?

Inicialmente, las protestas han tenido un tinte económico, pero ahora han tomado un corte político, con consignas que exigen el fin de la República Islámica y el regreso de la monarquía.

Algunos manifestantes corean al unísono consignas de apoyo al príncipe heredero iraní, Reza Pahlavi, quien en el exilio después de la caída de su padre, el sha Mohammad Reza Pahlavi, en 1979.

“Muerte a Jameneí”, “Muerte a la República Islámica” y “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, se les oye decir, según recoge la agencia France 24.

Desde su exilio en Estados Unidos, Pahlavi hizo un llamado para intensificar las protestas.

Algunos manifestantes piden que el príncipe heredero iranía, Reza Pahlavi, lidere el país. Fuente: EFE

Varios fallecidos tras protestas: cifras no se pueden corroborar por apagón de internet

El régimen ha aplicado mano dura contra los manifestantes, con un saldo de al menos 2 000 fallecidos, entre ellos nueve menores, según cifras de Human Right Activists (HRA).

Esta ONG con sede en EE. UU. además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y "sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores”, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones.

Sin embargo, otras fuentes opositoras, como la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), elevan la cifra de fallecidos hasta los 3.000, denunciando el uso de armas de guerra y ametralladoras contra civiles.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el apagón de internet, el más largo en la historia del país, busca ocultar "graves violaciones de derechos humanos" y el uso de tácticas letales por parte de las fuerzas estatales.

Los medios de comunicación extranjeros no han podido evaluar de forma independiente el número de víctimas, debido a que internet y las llamadas internacionales están bloqueadas en el país.

“Pagarán un alto precio”: Trump reitera amenaza al régimen iraní si continúa la represión contra manifestantes

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".

"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.

"La ayuda está en camino", agregó el mandatario en su mensaje, que concluyó con un 'MIGA' (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo'.

Comunicado de Trump traducido al español. | Fuente: EFE

Este anuncio llega después de que el medio digital estadounidense Axios reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación islámica en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

EE.UU. advierte que impondrá arancel del 25 % a todo país que haga negocios con Irán

Este lunes, Trump dijo que impondría un arancel del 25 % a toda nación que "haga negocios" con Irán, en un nuevo giro en la campaña de presión económica a Teherán.

El anuncio podría afectar las relaciones comerciales que Irán mantiene con varios países de la región, con Brasil como su principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes.

La advertencia de Trump se produce en medio de un contexto de constante fricción con el régimen iraní.