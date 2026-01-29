EE.UU. considera que acciones de Cuba constituyen una amenaza para su seguridad y declara emergencia nacional

El gobierno de los Estados Unidos ha formalizado este jueves una nueva postura de confrontación hacia el régimen que gobierna Cuba desde hace más de 65 años. Mediante una orden ejecutiva, firmada por el presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha determinado que las actividades del gobierno cubano representan un peligro directo para la estabilidad del país y por lo tanto se declara en emergencia nacional.

"Encuentro que las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen en su totalidad o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos", se lee en el documento oficial firmado por Trump.



Esta declaración de emergencia nacional no solo responde a la situación interna de la isla, sino a lo que Washington describe como una alineación peligrosa con actores estatales y no estatales hostiles.

Según las fuentes oficiales, Cuba facilita el establecimiento de capacidades militares y de inteligencia sofisticadas en su territorio que amenazan la seguridad estadounidense.

"Por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", determinó el presidente Trump, estableciendo el marco legal para implementar medidas punitivas económicas inmediatas.



El documento denuncia que el régimen comunista persigue y tortura a opositores políticos, bloquea la libertad de asociación de la sociedad civil y prohíbe la existencia de una prensa libre.

Una respuesta ante riesgos de inteligencia y terrorismo



La administración estadounidense sostiene que el régimen cubano sirve como plataforma para las operaciones de adversarios estratégicos, destacando que la isla alberga la instalación de inteligencia de señales más grande de Rusia en el extranjero con el fin de interceptar información sensible.

Además, el reporte indica que Cuba mantiene una profunda cooperación de defensa con la República Popular China y permite que grupos como Hamás y Hezbolá utilicen su entorno para construir lazos económicos y de seguridad destinados a desestabilizar el hemisferio occidental.



Más allá de la seguridad exterior, la orden ejecutiva enfatiza la crisis de derechos humanos en el país caribeño.

"Los Estados Unidos tienen tolerancia cero ante las depredaciones del régimen comunista cubano", enfatiza el texto presidencial, subrayando que las acciones de La Habana son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades democráticas.

