Trump busca un cambio de régimen en Cuba para fin de año, según The Wall Street Journal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea acabar con el liderazgo de Cuba y estaría buscando activamente personas cercanas al gobierno cubano que puedan realizar un acuerdo para expulsar a la cúpula del régimen comunista antes de fin de año, según el diario The Wall Street Journal.

Después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el corte de suministro de petróleo a La Habana, Trump ha considerado que la economía cubana está cerca del colapso y que el gobierno nunca ha estado tan frágil al perder a uno de sus aliados claves.

El diario señala que los funcionarios estadounidenses aún no tienen un plan concreto para ponerle fin a casi siete décadas de la dictadura cubana. Sin embargo, consideran que la captura de Maduro y las concesiones de sus aliados como una advertencia para Cuba.

De acuerdo con el medio de comunicación, se han mantenido reuniones con exiliados cubanos y grupos cívicos en Miami y Washington, a fin de identificar a alguien dentro del gobierno para llegar a un acuerdo.

Exclusive: Emboldened by the U.S. ouster of a Venezuelan strongman, the Trump administration is seeking Cuban government insiders who can help cut a deal to push out the Communist regime by year's end. https://t.co/yz7UwKKUbb — The Wall Street Journal (@WSJ) January 22, 2026

La amenaza directa de Trump a Cuba

La semana pasada, Trump advirtió a Cuba que no recibirá ni petróleo ni dinero procedente de Venezuela y solicitó a las autoridades cubanas a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

El líder republicano señaló que la isla vivió, por muchos años, con grandes cantidades de petróleo y dinero desde Venezuela.

En su cuenta de Truth Social, el republicano escribió lo siguiente: "A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' para los últimos dos dictadores venezolanos ¡Pero ya no más! Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los tuvieron secuestrados por muchos años".

Cuba y Venezuela confirmaron que 32 soldados cubanos fallecieron durante la incursión de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

De acuerdo con Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Cuba recibía aproximadamente 35 000 barriles diarios de Venezuela antes del ataque estadounidense, junto con unos 5 500 barriles diarios de México y aproximadamente 7 500 de Rusia.

Cuba y la ayuda de sus aliados

El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60 000 toneladas de arroz.

Asimismo, el gobierno ruso ha optado hasta el momento por las declaraciones y el simbolismo para mostrar su respaldo al régimen cubano.

El pasado martes, el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev, viajó a la isla y mantuvo una reunión en La Habana con Díaz-Canel, quien destacó "el momento" del encuentro.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su país “siempre va a estar” para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria.

"Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano (que vive) en condiciones de mucha dificultad".

A raíz de las amenazas de Trump, el Consejo Nacional de Defensa de Cuba actualizó el plan para declarar el estado de guerra.